En medio de la polémica por los dichos de Eial Moldavsky, Lali Espósito habló de su colega, María Becerra, conocida como “la nena de Argentina” y reveló si le gustaría que hicieran una colaboración musical.

“Hay algo... Hay una fantasía que igual la respeto, me da hasta ternura y me gusta. Que es esta fantasía de que los artistas nos conocemos todos muchísimo entre todos. Y eso no es así”, aclaró, en primer lugar.

¿Se viene una colaboración entre Lali y María? Foto: IG | mariabecerra

“Tengo muy buena onda con María, me parece una genia absoluta. La fui a ver a su show, ella siempre apoya mi música, me escribe por privado, me pregunta y nos compartimos todo”, aseguró en Tu Música Hoy, destacando su buena relación entre colegas.

¿A LALI ESPÓSITO LE GUSTARÍA COLABORAR CON MARÍA BECERRA?

Lali Espósito explicó qué debería pasar para que se diera una colaboración con María Becerra.

“Para colaborar tiene que surgir de un vínculo que uno va forjando, ¿viste? Como que yo no soy tan de que hagamos una canción y capaz no nos conocemos tanto. Nos pasaron cosas del orden público que nos unieron conceptualmente e ideológicamente en un montón de formas de ver, sobre todo, nuestro trabajo y la cultura...”.

“Entonces, es alguien a quien admiro, me parece una artista muy número uno en Argentina, que nos representa muy bien, obvio que quisiera hacer algo con María. Y ya me siento más cerca de ella como para animarme a preguntarle o a buscar juntas una canción para hacer”, cerró, ilusionada.