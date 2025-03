Desde que Wanda Nara y Mauro Icardi le pusieron fin al matrimonio y el futbolista rehízo su vida con China Suárez, la expareja no tuvo un segundo de paz.

En litigio legal por la tenencia de sus hijas menores, Wanda explotó contra Mauro y lo cuestionó durísimo como papá.

El audio que pusieron al aire en LAM es de la reciente charla telefónica que Nara tuvo con el panelista Pepe Ochoa.

En el escandaloso descargo, Wanda recordó por qué su exmarido no fue al cumpleaños de su hija Francesca, en enero pasado.

Foto: captura de América, LAM.

FRAGMENTOS DEL EXPLOSIVO AUDIO DE WANDA NARA, LETAL CON MAURO ICARDI COMO PADRE

“Si Elián, o el flaco que sea, le está haciendo la guerra a la madre de su hija, ¿vos pensás que yo estaría con Elián si no le paga a Tamara la cuota alimentaria? ¿Si Elián le está peleando la tenencia de la hija? ¿Si Elián cada vez que habla con Jamaica la hace sentir para el orto?”.

“Porque ese día estaban en alta voz y estaban escuchando los hijos de la China. Que Mauro se burle y diga ‘no sé si tengo tiempo en la agenda. Rufina te quiere saludar. Yo no tengo tiempo en la agenda’. ¿Estás basuareando a tu hija delante de tus hijastros nuevos y delante de la mujer que se metió en tu familia? ¿Estás basureando a tu nenita de 10 años?”.

“¿Yo tengo que pensar que ahora Mauro es una porquería o enloqueció? Yo pensaba que era una persona de bien, sino no iba a estar al lado de él. Cuando me hicieron la pericia psicológica salió que yo naturalizo la violencia”.

“Andá a Nordelta a la salida del cine y preguntá ‘¿quién es la Tatiana?’. Y te lo dicen los cuarenta nenes. Esto está viral en TikTok. Ellos saben quién es la China. Mis hijas le dicen a Mauro lo de Tobal o Pampita porque lo vieron en TikTok”.

“¿A vos te parece que a Mauro le interesan las nenas? ¿Llamó al colegio? ¿Responde los mails? ¿Si están bien o no, atravesando una separación? No”.

“¿Quién es la que está pidiendo que a las nenas las escuche una psicóloga? Yo. La psicóloga lo primero que me dijo ‘quiero una reunión con la mamá y con el papá’. ¿Vos pensás que Mauro se sienta a hablar con las psicólogas de las nenas? ¡Le chupa un huevo!”.

“Él quiere a las nenas para llevarlas a Nordelta, para dar una vuelta con un helado, con la China y con los nenes de la China”.

“Ser papá es un día a día de un montón de cosas. Así como yo me tengo que ocupar, y me ocupo, de las vacunas, del colegio, de las tareas, de los exámenes, de la psicóloga, de todo el llanto de mis hijos. También soy la que dice ‘pará flaco, no te vas a llevar a las nenas 15 días porque después vuelven hechas mierda y soy yo las que las levanta a estas nenas’”.

“Cuando simplemente mi nena de 10 años le dice ‘papá, ¿venís a mi cumpleaños?’. Y él le dice ‘voy a ver si tengo la agenda disponible’”.

“Cortó el teléfono y yo tuve a mi hija en la víspera de su cumpleaños con un ataque de angustia, que solo yo levanté. Porque después él no te responde más el teléfono por dos días. Tengo los mensajes que dicen ‘me estoy comiendo una hamburguesa riquísima’. Se estaba comiendo la conch... de la China”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.