Enojadísima, Wanda Nara se comunicó telefónicamente con Pepe Ochoa para hablar de la feroz interna que tiene con Mauro Icardi, quien le reclama la tenencia de sus hijas, y destrozó a la China Suárez, obstáculo principal, según Nara, para que sus niñas se sientan cómodas con su papá.

“Como mujer, si me preguntás si me molesta que esté con la China, me da lo mismo. Capaz me molestaría más una modelo de Victoria’s Secret, que a Mauro le da el target”, dijo Wanda el el audio que Ángel de Brito puso al aire en LAM, en la que se la escuchó furiosa.

En ese tono, Nara continuó: “Es un jugador millonario, le da el target. Quizás me jodería más el ego eso a que esté con una madre como yo, con cesárea. Esto lo veo como si fuera un amigo, ¿entendés? La verdad que es un problema de él con quien quiere estar”.

WANDA NARA FUE LETAL CON LA CHINA SUÁREZ, LA ACTUAL PAREJA DE MAURO ICARDI

“Es una mina que está muy basureada y bastardeada y tiene una imagen de mierda. Entonces, la verdad que a mí, si tengo que elegir a alguien que esté con ella, me da lo mismo”, aseveró.

“Creo que hasta una mina soltera de Victoria’s Secret sin hijos le diría ‘¡flaco, es la mamá, ¿cómo mierda te peleás así? ¿Cómo querés sacarle la tenencia?’. Entonces me parece raro”, continuó Wanda, con vehemencia.

Y concluyó cuestionando los valores de China Suárez y destacando la falta de sororidad con las mujeres: “Y ahí sí cuestiono los sentimientos de esta mujer. No sé si será empática o no, pienso que no por su historial con las mujeres”.

