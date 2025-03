La guerra de Wanda Nara con Mauro Icardi continúa y en esta oportunidad, la conductora salió a aclarar furiosa la verdadera razón por la que no le entrega sus hijas al futbolista tras su regreso a Argentina.

Todo empezó cuando el periodista Gustavo Mendez informó desde sus redes sociales: “14.21 horas. Wanda Nara no entegó a sus hijas a Mauro Icardi. Hay nueva denuncia”. Publicación que la empresaria contestó picantísima y se justificó.

"Mis hijos están en el colegio hasta las 5. ¿Podés dejar de ser tan ridículo y hacer un drama que no existe?. No pido dinero ni nada a cambio porque los mantengo SOLA. No existe ninguna ayuda económica y puedo demostrar con facturas todo lo que pago”, dijo la hermana de Zaira Nara.

Gustavo Mendez dio información de Wanda Nara en redes sociales y ella estalló de furia (Foto: Instagram/@mecomprendezmendez).

En el posteo, reveló bajo qué condiciones verían los menores a Icardi: “Si dicen lo contrario, que muestren pruebas de algún depósito, porque no existe por parte de él. Mis hijos pidieron verlo con alguien más, no a solas con él ni en su domicilio. Yo ofrecí retirarme para facilitar los encuentros".

“Si un papá o una mamá están tan desesperados por ver a sus hijos, van donde sea, más aún al domicilio de los menores si saben que están mal. Con el tiempo, seguramente el vínculo se recupere”, añadió Wanda.

La respuesta de Wanda Nara al periodista Gustavo Mendez sobre por qué no entrega a sus hijas a Mauro Icardi (Foto: Instagram/@mecomprendezmendez).

Fue entonces cuando la presentadora expuso el motivo principal: "Él les dijo muy claramente que, apenas los tenga con él, se los va a llevar a vivir a Turquía. Es lógico que tengan pánico porque quieren quedarse acá, con su mamá y sus hermanos. ¿Te parece tan raro? Además, les dijo reiteradas veces—y está grabado—que no tiene tiempo en su agenda para verlos”.

CONTUNDENTE POSTURA DE WANDA NARA CON MAURO ICARDI POR SUS HIJOS

En la publicación en la que le contestó al periodista Gustavo Mendez, que luego eliminó, Wanda Nara fue contundente con la postura que tomó respecto de no devolver sus hijos a Mauro Icardi: “Puede venir la policía, el presidente y quien sea, si mis hijos dicen NO es NO. Por algo será”.

“La violencia está denunciada y expuesta. Cada uno ve lo que quiere ver. Cuando tenga el tiempo en su agenda quizas priorice el pedido o cuidado de mis hijos, o acuda a escuchar a los psicólogos que tuve que pedir al juez ya que también se negaba a que los menores hagan terapia”, cerró la conductora.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.