La guerra de Mauro Icardi con Wanda Nara desde que se separaron definitivamente tiene un nuevo capítulo cada día y en esta oportunidad revelaron la verdad sobre la famosa “casa de los sueños de la conductora” en la que el futbolista vive con la China Suárez.

Majo Martino fue una de las primeras en mandar al frente al deportista al contar en Mañanísima que no la habría comprado sino que pagaría un alquiler de 50 mil dólares por la mansión de Zona Norte.

Kennys Palacios mostró en X más pruebas de que fueron a ver la casa que estaba por comprar con Mauro Icardi y que ahora viviría con la China Suárez.

Luego fue Pepe Ochoa quien aportó información a ese dato en LAM: "Se trataba de un alquiler, nunca la compró. Mauro tenía que volver pronto a Turquía, entonces no iba a comprar esa casa porque él tiene un contrato que cumplir con su club”.

Se trata de una propiedad estilo francés de 1300 metros cuadrados con un amplio jardín con piscina de 25 metros cuadrados tasada en 6 millones y medio de dólares. La misma forma parte de un grupo selecto de las 30 casas más cosas de Nordelta según La Nación.

La China Suárez mostró nuevas fotos desde la pileta de la casa de los sueños de Wanda Nara. (Foto: Instagram / mauroicardi, sangrejaponesa)

CONTUNDENTE POSTURA DE WANDA NARA CON MAURO ICARDI POR SUS HIJOS

En la publicación en la que le contestó al periodista Gustavo Mendez, que luego eliminó, Wanda Nara fue contundente con la postura que tomó respecto de no devolver sus hijos a Mauro Icardi: “Puede venir la policía, el presidente y quien sea, si mis hijos dicen NO es NO. Por algo será”.

“La violencia está denunciada y expuesta. Cada uno ve lo que quiere ver. Cuando tenga el tiempo en su agenda quizas priorice el pedido o cuidado de mis hijos, o acuda a escuchar a los psicólogos que tuve que pedir al juez ya que también se negaba a que los menores hagan terapia”, cerró la conductora.

