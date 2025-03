Para el ex Gran Hermano Walter “Alfa” Santiago el 2025 llegó con un debut en la temporada teatral marplatense que tiene algo para festejar y algo para el olvido ya que sufrió dos agresiones físicas por parte de Federico Barón.

El ex Gran Hermano habló con Puro Show y les dio las gracias a los productores Sebastián Cobelli y Fernanda Vives, a Betina Capetillo, pero el cronista notó que omitió a Federico Barón y, al consultarle, recibió una respuesta contundente: “Ese no es una persona. Ese tipo es un agresivo”, dijo Alfa.

“Ese tipo, la primera semana que estuvimos acá, y tengo testimonios, me dio una patada en la entrepierna. Se la perdoné. Me trató de canceroso. Me trató de viejo de mier…”, dijo Walter, con su habitual estilo frontal, antes de relatar otro episodio.

Federico Barón y Alfa (Foto: captura Puro Show / eltrece)

CÓMO FUERON LOS EPISODIOS VIOLENTOS DE FEDERICO BARÓN CON ALFA DE GRAN HERMANO

“La última semana, cuando le dije ‘no me toques más, porque si no te voy a agarrar’ me dio una trompada en el pecho, y ya le había una trompada en el pecho a otro integrante”, señaló. “Y cuando lo fui a buscar, salió corriendo como una rata. Un pobre tipo, no sirve para nada”, agregó.

Asimismo, Alfa contó que habló con Nadia, la ex pareja de Barón que le reclama que no ve a la hija que tuvieron en pandemia. “Me dijo que es un agresivo, que es un tipo que tiene trastornos. Desgraciadamente es así. Para mí empañó todo”, reflexionó.

“Si Fer quiere hacer una gira y va él, yo no voy, ya le dije. No veo la hora de que termine esto para no verlo más en mi vida”, dijo Alfa, que contó que no hizo ningún tipo de denuncia contra Federico Barón porque “no vale gastar polvo en chimangos”.

Federico Barón y Alfa (Foto: captura Puro Show / eltrece)

