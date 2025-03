Federico Barón no solo fue acusado de violento por parte de su ex, la madre de su hija, sino que también por algunos de sus compañeros de elenco de Felices los Cuatro, entre ellos Alfa.

El equipo de Puro Show fue a buscarlo para obtener su palabra por los trascendidos en su contra y tuvo una actitud agresiva tanto con el cronista Juan Cruz “Cosca” Coscarelli como con el camarógrafo y los equipos de grabación del programa.

Federico Barón y la tensa nota a Puro Show (Foto: captura de eltrece).

En la nota se puede ver como el movilero intentó hablar con el hermano de Jimena Barón para darle el derecho a réplica, este se negó y ante la insistencia tapó la cámara con su mano. La secuencia quedó grabada y dio que hablar una vez más.

CÓMO FUE LA TENSA NOTA DEL EQUIPO DE PURO SHOW A FEDERICO BARÓN

Cosca: "Fede. ¿Podemos charlar un segundito? ¿Podemos charlar un segundito para Puro Show?“.

Federico Barón: “No, te agradezco, no”.

Cosca: “Cortito, una preguntita te quiero hacer”.

Federico Barón: “No, gracias igual”.

Cosca: “¿Cómo viene la temporada? Fede, un cachito nada más, porque estás en el centro de la polémica por unos chats”.

Federico Barón: “No, te agradezco, no quiero...”.

Cosca: “¿Pero no querés tener el derecho a réplica?“.

Federico Barón: “Gracias, no. Ya me preguntaste y yo te dije que no, ¿me escuchaste? No quiero, no tengo ganas, gracias".

Cosca: “Bueno, ¿estás bien?“.

Federico Barón: “Sí, yo estoy bien, ¿vos?“.

Cosca: “Bien, ¿y cómo te tomó esta situación?“.

Federico Barón: “Ya te contesté, ya está, no voy a hablar”.

Si sufris violencia de género llamá al 144, las 24 horas, los 365 días del año