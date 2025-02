Wanda Nara fue galardonada con el premio a la “Mejor Mujer del Año” en los Europe Awards en Turquía y compartió su felicidad en redes sociales.

“Gané. BEST WOMAN OF THE YEAR. Europe Awards Thanks. Una noche soñada en Estambul”, escribió en su cuenta de Instagram junto a un álbum de fotos donde exhibió su impresionante look y su trofeo.

En la ceremonia, Wanda Nara deslumbró con un vestido rosa ceñido al cuerpo, con espalda descubierta y una extensa cola. Como en la mayoría de sus apariciones, optó por llevar su cabello suelto y un maquillaje sofisticado, a tono con la ocasión.

LAS FOTOS DE WANDA NARA EL RECIBIR EL PREMIO A LA MUJER DEL AÑO

Wanda Nara y el premio a la Mujer del Año

Wanda Nara. Foto: Instagram @wanda_nara

La mesa de Wanda Nara durante la ceremonia. Foto: Instagram @wanda_nara

QUÉ HACÍAN MAURO ICARDI Y CHINA SUÁREZ MIENTRAS WANDA NARA RECIBÍA SU PREMIO EN TURQUÍA

La parejita fue captada disfrutando en vivo en la cancha de un partido del Galatasaray, mientras Wanda Nara estaba recibiendo su premio turco como “Mujer del año”.

Mauro Icardi y China Suárez este lunes mirando un partido del Galatasaray.

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de Disney Plus y difundidas en X.