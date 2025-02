Morena Rial mantuvo un ida y vuelta con Puro Show a poco de recuperar su libertad, contó cómo está su vínculo con su hermana, Rocío, y con su papá, Jorge, después de las polémicas e hizo un fuerte mea culpa.

“Estoy tranquila porque estoy con mi hijo, no feliz pero tranquila, estoy bien. Con mi hermana está todo bien y con mi papá también”, comentó la joven que actualmente está viviendo en la casa de Rocío.

“Hubo un reencuentro ahí... él también hace lo que puede...”, le dijo el movilero del programa matutino de eltrece y fue entonces cuando Morena reflexionó: “Y sí, qué va a hacer mi papá si la que se manda las cagadas soy yo”.

MORENA RIAL HABLÓ DE LOS RUMORES DE CRISIS CON MATÍAS OLGAS

Morena Rial habló con el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez, hizo frente a los rumores de crisis con Matías Olgas, su actual pareja y padre del segundo hijo que tuvo, Amadeo.

“¿Qué onda con Matías? Porque se habla mucho de tu relación con el papá de Amadeo”, le preguntó Alejandro Castelo y ella contestó: “Está todo bien, es el papá de mi hijo, nos queremos mucho, está en Córdoba ahora y ya va a poder viajar”.

Morena Rial habló con Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Te veo dolida con las cosas que se dicen, como ofuscada”, le comentó luego y la influencer dijo sincera: “Es que me trataron de drogadicta, alcohólica y nada que ver, no me drogo, tomo cuando salgo. Juzgan mi rol como madre y nadie conoce la interna”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.