El 13 de febrero, tras haber pasado una semana en la Comisaría N°7 de San Isidro imputada por un robo a una propiedad, Morena Rial recuperó la libertad y Jorge Rial fue una de las primeras personas en ir a su actual domicilio para llevarle a su bebé, Amadeo, de cuatro meses.

Una semana después, Morena le dio una nota a LAM y reveló que aún no tuvo una charla extensa, mano a mano, con su padre, y lo comunicó con una sugerente frase.

Foto: captura de América, LAM.

POR QUÉ MORENA RIAL NO TUVO UNA CHARLA ÍNTIMA CON JORGE TRAS SALIR DE PRISIÓN

Notero: -¿Cómo estás con tu papá?

Morena: -Con mi papá está todo bien…

Notero: -¿Le pediste disculpas por algo vos a tu papá y tu papá a vos?

Morena: -No hablamos todavía del tema. No nos sentamos a hablar porque él está muy ocupado con lo que está pasando en el país. Así que, por ahora, no hablamos.

Notero: -¿Eso lo decís en serio o es un palito?

Morena: -Está muy ocupado en serio, gracias a Dios, sino ya me hubiera retado, supongo. Por lo menos tienen otro tema de qué hablar. Gracias a Dios se mandaron una terrible cagada y dejan de hablar de mí.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.