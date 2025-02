Este jueves, se supo que los delegados del consorcio del country cordobés donde vivían Morena Rial y Matías Ogas decidieron declararlos “personas no gratas”, cosa que ocurre después de la excarcelación de la mediática hija de Jorge Rial.

En LAM contaron que Morena y Matías alquilaban una casa en un complejo que ahora tomó la determinación de echarla. “No la quieren porque gritaban y rompían mesas con Matías. Eran violentos y después empezaban a contar que More hacía entrar personas que a la gente no le interesaba”, señaló Pepe Ochoa.

“Cuando vieron que More estaba detenida empezaron a cambiar muchas cosas y cuestiones que pasaban dentro del complejo”, señaló Pepe Ochoa, tras lo cual De Brito comenzó a leer el chat de vecinos que le acercaron a la producción del programa.

Foto: Captura LAM / América TV

QUÉ DICE EL CHAT DE LOS EXVECINOS DE MORENA RIAL PREVIO A DECLARARLA “PERSONA NO GRATA” JUNTO A MATÍAS OGAS

“Hola vecinos. Buenas tardes. Como sabrán, el complejo tiene departamentos temporarios y hay mucha gente que circula que no conocemos. Y otros que lamentablemente tienen un historial delictivo que los precede, como es el caso de Morena Real, que desde hace un tiempo vive acá y hoy está nuevamente detenida por robos reiterados”, dice el primer párrafo.

“No es mi intención escrachar a nadie, pero me preocupa que en un complejo familiar tengamos vecinos de dudosa reputación, y hay personas que dudan en dejar su departamento solo por miedo a lo que puede suceder. ¿Les parece que hagamos una nota urgente a la administración para que se ocupen de revisar quiénes viven en nuestras torres?”, leyó Ángel.

De Brito entonces mostró que en el chat se compartían fotos de los noticieros y de Morena posando frente a la entrada del country. “Me parece importante actuar con urgencia y sentido común”, escribió uno de los propietarios. “Antes de que viva Morena Rial en el complejo ya habían desvalijado literalmente un departamento. Ya convivimos con los ladrones hace tiempo”, le contestaron.

“No sabía que Morena Rial vivía acá. Tampoco va a robar en su propia casa. ¿No es un poco exagerado?” acotó otro vecino entre muchos otros comentarios. ¡Mirá los videos para ver el chat completo de los exvecinos de Morena Rial!

Foto: Captura LAM / América TV

