En último jueves Ángel de Brito dio a conocer la resolución del juez en la causa por el régimen de visitas de las menores, la cual habría sido a favor de Wanda Nara, lo que generó un debate con Elba Marcovecchio, quien representa a Mauro Icardi y lo negó.

“El nuevo juez falló a favor de Wanda Nara y no de Mauro Icardi. Le dio carácter suspensivo a la apelación por el régimen de comunicación. Es decir, Wanda no está en desobediencia al no entregar a las nenas, no hay multa por 80 palos ni nada hasta que resuelva la cámara", dijo el conductor.

Por su parte, la abogada del futbolista expresó: “No es así. Será en la causa con Eugenia, pero no en relación a Mauro, porque no salió nada. Es raro, no hubo ninguna resolución que considera el recurso”.

El futbolista celebró su victoria judicial.

“Wanda viola dos medidas cautelares dictadas. Ella apela pero hay un artículo del código que dispone expresamente que la apelación no tiene efecto suspensivo y que la orden debe ejecutarse. Entonces, la verdad que no se entiende”, agregó la esposa de Jorge Lanata.

Respecto a la multa que la justicia le había puesto a la conductora por desobediencia, Elba expresó: “La multa sí es una cuestión que puede apelarse y que perfectamente se puede suspender hasta que la Cámara lo confirme. Pero eso es una cuestión económica, en cuanto a la obligación de reintegrar a las niñas, eso tiene que ejecutarse”.

WANDA NARA Y MAURO ICARDI COINCIDIRÍAN EN SU VIAJE A TURQUÍA: LOS MOTIVOS

El periodista turco Ozgur Sancar contó en diálogo con el programa matutino de eltrece por qué es imprescindible la presencia de Mauro Icardi en Turquía al mismo tiempo del viaje de Wanda Nara.

“Se espera que Wanda Nara asista a una ceremonia de premios” dijo y sobre el futbolista explicó: “Mauro Icardi también estaría en Estambul este fin de semana para animar a sus compañeros desde el palco porque el Galatasaray necesita de su presencia”.

