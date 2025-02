El guardaespaldas de Wanda Nara, Agustín Longueira, reveló en Puro Show que tuvieron intimidad, dio detalles y lanzó fuertes acusaciones contra Mauro Icardi. “La noche del cumpleaños sorpresa que le hizo Zaira a Wanda a mí me dijeron que tenía que relajarme y disfrutar“, comenzó.

Entonces, el hombre agregó: “Tomé una copa nada más y me quedé ahí tranquilo. Esa noche terminó el cumpleaños y fuimos al Chateau de Libertador, ahí me quedé un rato más, estaban Kennys y más amigas de ella”.

“¿Y de ahí te fuiste a tu casa o pasó algo más en el medio?”, preguntó Alejandro Castelo y el entrevistado explicó: “No, porque era muy tarde y yo tenía que volver a Rosario, Kennys me dijo que si quería quedarme y le dije que sí”.

Agustín Longueira, guardaespaldas de Wanda Nara, habló con Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Pregunté si me podía bañar, salí, me senté en la cama con el celular, estaba medio mareado y veo que entra Wanda y nada más”, sumó. “¿Cierra la puerta? Solo eso te pregunto", repreguntó el cronista y Agustín aseguró: “Sí”.

“A buen entendedor... el que quiera interpretar, que interprete lo que quiera...”, dijo el movilero y luego insistió: “En ese momento cuando entra Wanda en la habitación, te habrás sorprendido”. “Y si, no entendía nada”, contestó.

QUÉ HIZO EL GUARDAESPALDAS DE WANDA NARA CUANDO WANDA NARA ENTRO EN LA HABITACIÓN DESPUÉS DE BAÑARSE

“¿Te dejaste llevar por lo que te pasó en ese momento?“, volvió a consultar sobre el momento que Longueira habría vivido con la mediática, quien dijo sincero: “Sí, obvio”.

Sobre las actitudes de Mauro Icardi, expresó: “Veía cosas de parte de él que no me gustaban, he vivido situaciones incómodas con él, siento que él estaba obsesionado con ella”.

WANDA NARA HABRÍA PACTADO UN SHOW DE L-GANTE EN TURQUÍA

En medio de la polémica por el accidente de L-Gante, que recientemente fue operado después de romperse la clavícula, en Intrusos informaron que daría un show en Turquía.

“Wanda le cerró una presentación a L-Gante en Turquía”, contó Paula Varela sobre el motivo del viaje del cantante con la mediática en medio de la guerra con Mauro Icardi.

