Una vez más, Yanina Latorre recurrió a las redes y sorprendió a sus seguidores al revelar que Wanda Nara y Mauro Icardi podrían coincidir en Turquía en los próximos días: ¿qué pasará con Elián “L-Gante” Valenzuela y Eugenia “la China” Suárez?

“Wanda tiene una invitación para ir a Turquía desde el sábado hasta el martes de un programa que le quiere dar un premio. Está analizando la propuesta. Hay un 70% de probabilidades que vaya”, comenzó diciendo la panelista en varios posteos que subió a Instagram Stories.

“Si va a Turquía, iría con L-Gante. Éramos pocos…”, agregó, dejando en claro que el cantante viajaría con la empresaria y la acompañaría al evento que la tendría como protagonista en el canal extranjero.

“Y adivinen quién va a Turquía el jueves. Sí, Mauriño. Parece que el jueves va para Turquía”, siguió, deslizando que el futbolista también le seguiría los mismos pasos a su ex. Y en cuando a las dudas sobre si la China también sería parte de este viaje, cerró: “Me falta saber si la Nipona también va”.

LA ESTRATEGIA DE LA DEFENSA DE WANDA NARA ANTE LA ORDEN DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE SUS HIJAS A ICARDI

En medio de las repercusiones que despertó el revés judicial a Wanda Nara, tras conocerse que deberá restituirle las hijas a Mauro Icardi, Yanina Latorre sorprendió al dar más detalles sobre este tema.

“También consulté sobre lo de cancillería, y el pedido internacional, y me dijo que no le preocupa, que eso no va a ocurrir, y que se enteró por mí. No está notificada”, reverló la panelista, sobre las últimas novedades que trascendieron sobre este caso.

Días atrás, Icardo había dado que hablar en las redes al saberse esta resolución: “Un saludito a mis críticos. Su esfuerzo por opinar gratis sobre mí, es admirable”, escribió el jugador en Instagram Stories, junto a una foto de Johnny Depp.

“Falta poco Johnny, cada vez menos... TIC, TAC, TIC, TAC...”, cerró, dejando en clarao que aún espera que la Justicia salga a su favor en su mediática y escandalosa separación de la empresaria.