Este jueves, Wanda Nara y L-Gante presentaron su videoclip Amor Eterno en la Costanera, con la prensa invitada al evento, ocasión en la que la mediática explicó por qué se niega a entregarle sus hijas a Mauro Icardi e incumple así una orden judicial.

Este miércoles se supo que la conductora de Bake Off Famosso fue multada con 80 millones de pesos e intimada por el juez Adrián Hagopian a cumplir con el régimen de visitas y ella explicó en LAM que lo que más quiere es “que sus hijas crezcan con su papá y tengan relación, pero hay cosas que me exceden”.

“Yo voy a hacer todo, y de hecho tiene las puertas abiertas de mi casa para estar con las nenas, pero también son personas mis hijas y tienen decisiones”, explicó. “Yo creo que a los chicos hay que escucharlos y acompañarlos y van a volver a tener relación con su papá de la mejor manera posible”, explicó.



“Quizá sea de a poco, quizá acompañados de profesionales”, agregó la mediática, y apeló a que la Justicia “resguarde a sus hijas”. Asimismo, Wanda contó que le cae muy bien la multa porque a ella “le gusta ayudar anónimamente sin necesidad de intimaciones de la Justicia”.

Sin nombrarla, Wanda dio a entender que el principal escollo para que sus hijas puedan encontrarse con Mauro Icardi es la presencia en la casa de este de la China Suárez, por lo que Yanina Latorre le preguntó qué haría si la actriz se compromete a irse de la casa del futbolista por 15 días.

“No es que no se las doy por mí, yo escucho lo que me piden mis hijas”, señaló Wanda. “A mí no me interesa el quilombo ni la plata, priorizo siempre a mis hijos”, agregó y dejó la responsabilidad de sus acciones en manos de las pequeñas: “No es un pedido mío”, dijo, en referencia a la ausencia de la China Suárez en las visitas.

