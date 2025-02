En medio de las repercuiones que despertó el revés judicial a Wanda Nara, tras conocerse que deberá restituirle las hijas a Mauro Icardi, Yanina Latorre sorprendió al dar más detalles sobre este tema.

“También consulté sobre lo de cancillería, y el pedido internacional, y me dijo que no le preocupa, que eso no va a ocurrir, y que se enteró por mí. No está notificada”, reverló la panelista, sobre las últimas novedades que trascendieron sobre este caso.

Días atrás, Icardo había dado que hablar en las redes al saberse esta resolución: “Un saludito a mis críticos. Su esfuerzo por opinar gratis sobre mí, es admirable”, escribió el jugador en Instagram Stories, junto a una foto de Johnny Depp.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

“Falta poco Johnny, cada vez menos... TIC, TAC, TIC, TAC...”, cerró, dejando en clarao que aún espera que la Justicia salga a su favor en su mediática y escandalosa separación de la empresaria.

ASÍ FESTEJÓ MAURO ICARDI EL REVÉS JUDICIAL A WANDA NARA

