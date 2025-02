Este miércoles se supo que Wanda Nara fue multada por la Justicia con 80 millones de pesos, al tiempo que fue intimada a entregarle a sus hijas a Mauro Icardi ya que lleva un mes negándose a cumplir con el régimen de visitas.

Sin embargo, en LAM Yanina Latorre reveló que una de las abogadas del equipo que asesora a Wanda Nara le contó a una colega que asesora a Mauro Icardi que le mediática no estaba dispuesta a cumplir con las órdenes del juez de familia Adrián Hagopian.

En este marco, Pilar Smith mostró este jueves en Gossip cómo Wanda rechaza sistemáticamente las llamadas de Icardi y no contesta sus mensajes, y le consultó al abogado especialista Andrés Ravinovic qué puede pasar en caso de que la conductora de Bake Off Famosos mantenga su actitud.

Wanda Nara y Mauro Icardi

WANDA NARA PODRÍA IR PRESA SI PERSISTE EN MANTENER A SUS HIJAS INCOMUNICADAS CON MAURO ICARDI

El letrado se apuró en señalar que si Wanda Nara no entrega a sus hijas estaría incurriendo en “una figura penal que es el impedimento de contacto”. “Yo no creo que los profesionales que la asesoran le digan que no dé bolilla, pero no debe ser fácil tener una clienta como Wanda Nara”, analizó.

“Creo que está haciendo caso omiso a algo que ya había acordado”, agregó Ravinovic, y planteó que ahora Icardi está habilitado a ir a la Justicia penal y plantear una desobediencia, que deriva el impedimento de contacto; y así suma causas penales Wanda”, planteó, en referencia a la causa de juego ilegal en la que no se presentó esta semana a declarar.

Sobre si Wanda pudiera llegar a perder la tenencia de sus hijas, el abogado se mostró escéptico, aunque señaló que “todo le juega en contra y, por distintas causas, Wanda puede ver seriamente complicada hasta su libertad individual”. ¿Puede ir presa Wanda Nara?

Wanda Nara y Mauro Icardi.

