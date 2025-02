La semana pasada el juez de familia Adrián Hagopian dictaminó que Wanda Nara tenía hasta el viernes para restituirle a sus hijas a Mauro Icardi y al mismo tiempo debería pagar una multa de 80 millones de pesos por “retener a las nenas de manera indebida y desobedecer una orden judicial”, según contó Yanina Latorre.

Pero, este jueves, Ángel de Brito contó en su ciclo del canal de streaming Bondi que el nuevo juez que instruye en la causa luego de que el abogado de la mediática, Nicolás Payarola, pidiera la recusación de Hagopian decidió que no deberá cumplir esas imposiciones.

“Le dio carácter suspensivo a la apelación por el régimen de comunicación. Es decir, Wanda no está en desobediencia por no entregar a las nenas, no hay multa por 80 millones ni nada hasta que no resuelva la Cámara”, aseguró De Brito en Ángel responde.

Wanda Nara le ganó una importante pulseada a Mauro Icardi en la Justicia (Fotos: Instagram @wanda_nara y @mauroicardi)

POR QUÉ WANDA NARA DIO VUELTA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE LA COMPLICABA FRENTE A MAURO ICARDI

De esta manera, el fallo del Juzgado 85 suspende las dos medidas aplicadas por Hagopian hasta que la Cámara resuelva la apelación presentada por la empresaria, y significa una victoria judicial por demás significativa de la empresaria frente al futbolista, con quien se verá las caras la próxima semana en Turquía.

La resolución no podía llegarle a Icardi en un peor momento ya que este jueves cumplió 32 años y solo pudo celebrarlo en compañía de la China Suárez y otras cuatro personas ya que no cuenta con muchas amistades en Argentina. Pero además, Icardi no pudo todavía reencontrarse con sus hijas.

Este nuevo capítulo judicial le lleva tranquilidad a Wanda Nara ya que, como señaló Martín Candalaft en DDM: “El equipo legal de Wanda piensa: ‘Si nosotros le reintegramos las niñas a Icardi y él quiere llevárselas a Turquía, por lógica, si el juez autorizó a Wanda a llevarlas a Punta del Este, también lo autorizará a llevarlas a Turquía”.

Wanda Nara le aguó el festejo de cumpleaños a Mauro Icardi (Fotos: Instagram @wanda_nara y @mauroicardi)

