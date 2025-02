Mauro Icardi cumplió 32 años con China Suárez, cumpleaños al que no asistieron Francesca e Isabella, sus hijas con Wanda Nara. En este contexto, L-Gante compartió una foto que le rompió el corazón.

El cantante de cumbia 420 hizo eco a través de sus stories de Instagram de un dulce gesto de la mayor, Francesca, dedicado a él que causó revuelo en Instagram.

L-Gante le rompió el corazón a Mauro en el día de su cumple. Foto: IG | mauroicardi

Es importante remarcar que Mauro no ve a sus hijas desde hace semanas por su conflicto mediático y legal con Wanda, quien no querría que se reencuentre con sus hijas porque, supuestamente, las nenas no querrían tener nada que ver con China.

L-GANTE LE ROMPIÓ EL CORAZÓN A MAURO ICARDI

Justo el día en el que Mauro Icardi cumplía años, L-Gante compartió un dibujo que le habría hecho Francesca.

Junto a su retrato, puede verse la firma de la nena. “Cumbia 420 para los negros, Fran”, se lee en el dibujo enmarcado que compartió Elián.

“¿Será de la hija de Wanda? Dice Fran. De ser así, ¿es necesario subirlo el día del cumpleaños de él?”, se preguntó Pochi de Gossipeame.