Luego de que Yanina Latorre recurriera a las redes y sorprendiera a sus seguidores al revelar que Wanda Nara y Mauro Icardi podrían coincidir en Turquía en los próximos días, en El Diario de Mariana aseguraron que Elián “L-Gante” Valenzuela y Eugenia “la China” Suárez también serían parte de este viaje.

Así lo dio a conocer Guido Záffora en vivo: "El tema es que el viernes viaja a la noche Kennys Palacios para asistir a Wanda Nara, la va a peinar y demás para el evento”, comenzó diciendo el panelista, a horas de que Yanina Latorre revelara que la empresaria fue invitada por un canal para recibir un premio.

“También viaja L-Gante. Hoy me estaban diciendo que peligraba su viaje por el tema de la clavícula, que la tiene quebrada y es muy doloroso. Pero ahí pregunté y me parece que viaja”, agregó.

“¿Y quién viaja mañana a Turquía? Mauro Icardi”, cerró el periodista, dejando entrever que la China también podría reencontrarse con todos en el país que visitó recientemente acompañada del futbolista.

EL AMIGO DE L-GANTE REVELÓ DETALLES DEL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ EL CANTANTE EN PINAMAR

Luego de las repercusiones que despertó el accidente que tuvo Elián “L-Gante” Valenzuela en Pinamar, que terminó con el cantante hospitalizado y con la clavícula quebrada, Luis Perdomo (el íntimo amigo del artista) dio más detalles de este tema.

Todo comenzó con la pregunta al hueso que le hizo Majo Martino al entrevistado en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece: “¿Te pareció un acto de inconsciencia de parte de Elián hacer tanto movimiento con el cuatri? ¿O es especialista en cuatriciclos él?”.

Fue entonces que Luis tomó la palabra: “No, especialista no. De hecho, a ver, esto no lo sabe nadie, lo voy a contar acá por primera vez. Todos dicen que Elián estaba corriendo, y no; estaba probando los cuatriciclos porque Wanda Nara compró dos”.

“¿Se acuerdan la vez pasada cuando fueron a Pinamar que hicieron el show? Ahí los habían visto y ya tenían la idea de comprar dos cuatriciclos y se estaban probando”, agregó. Y cerró: “Por eso es que, gracias a Dios, no andaba en velocidad. Si se hubiera enganchado, Elián habría quedado abajo, chicos”.