Luego de la preocupación que despertó el video que muestra a Elián “L-Gante” Valenzuela salir despedido de un cuatriciclo en Pinamar, accidente por el que fue hospitalizado por haberse quebrado la clavícula, en América Noticias aseguraron que el cantante podría volver a la cárcel.

“Nosotros nos lo preguntábamos. ¿No era que la agencia de seguridad vial le había quitado la licencia de conducir a L-Gante? Y decíamos, ‘bueno, esto no lo va a mandar preso’”, comenzó diciendo Rolando Graña en vivo.

“¿Cómo es que, si no tiene la licencia de conducir, anda manejando cuatriciclos con maniobras temerarias por la playa de Pinamar donde terminó con doble fractura de clavícula? Alguien se hizo la misma pregunta, ¿no?”, agregó.

L-Gante sufrió un grave accidente en Pinamar y se quebró la clavícula: el video que generó preocupación (Foto: Captura América)

Fue entonces que Javier Díaz tomó la palabra y sumó información: “Tal cual. La misma pregunta se la hicieron desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial nuevamente, a propósito de este video que están viendo y además, del siniestro que en este caso produjo el propio L-Gante contra sí mismo, pero poniendo en riesgo -y esto está dentro de la denuncia ante el juzgado allí en Pinamar- la vida de otras personas”.

“Si bien en esta imagen se lo ve solitario, hay alrededor de él, hay varias personas en la playa. Y, además, él tiene suspendida la licencia”, agregó. Y cerró, el periodista, tajante: “A ver, es un país en el cual te suspenden la licencia y no te enterás. Porque L-Gante lo dijo, ‘a mí nunca me llegó ninguna suspensión, ni nada por el estilo’. Y nadie acciona y sigue manejando. Y no solamente sigue manejando, sino que además se muestra en las redes manejando, y sin el cinturón de seguridad”.

Javier Díaz: “A ver, es un país en el cual te suspenden la licencia y no te enterás. Porque L-Gante lo dijo, ‘a mí nunca me llegó ninguna suspensión, ni nada por el estilo’. Y nadie acciona y sigue manejando“.

EL AMIGO DE L-GANTE REVELÓ DETALLES DEL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ EL CANTANTE EN PINAMAR

Luego de las repercusiones que despertó el accidente que tuvo Elián “L-Gante” Valenzuela en Pinamar, que terminó con el cantante hospitalizado y con la clavícula quebrada, Luis Perdomo (el íntimo amigo del artista) dio más detalles de este tema.

Todo comenzó con la pregunta al hueso que le hizo Majo Martino al entrevistado en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece: “¿Te pareció un acto de inconsciencia de parte de Elián hacer tanto movimiento con el cuatri? ¿O es especialista en cuatriciclos él?”.

Fue entonces que Luis tomó la palabra: “No, especialista no. De hecho, a ver, esto no lo sabe nadie, lo voy a contar acá por primera vez. Todos dicen que Elián estaba corriendo, y no; estaba probando los cuatriciclos porque Wanda Nara compró dos”.

Foto: Instagram de Wanda Nara.

“¿Se acuerdan la vez pasada cuando fueron a Pinamar que hicieron el show? Ahí los habían visto y ya tenían la idea de comprar dos cuatriciclos y se estaban probando”, agregó. Y cerró: “Por eso es que, gracias a Dios, no andaba en velocidad. Si se hubiera enganchado, Elián habría quedado abajo, chicos”.