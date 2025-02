Luego de las repercusiones que despertó el accidente que tuvo Elián “L-Gante” Valenzuela en Pinamar, que terminó con el cantante hospitalizado y con la clavícula quebrada, Luis Perdomo (el íntimo amigo del artista) dio más detalles de este tema.

Todo comenzó con la pregunta al hueso que le hizo Majo Martino al entrevistado en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece: “¿Te pareció un acto de inconsciencia de parte de Elián hacer tanto movimiento con el cuatri? ¿O es especialista en cuatriciclos él?”.

Fue entonces que Luis tomó la palabra: “No, especialista no. De hecho, a ver, esto no lo sabe nadie, lo voy a contar acá por primera vez. Todos dicen que Elián estaba corriendo, y no; estaba probando los cuatriciclos porque Wanda Nara compró dos”.

Foto: Instagram de Wanda Nara.

“¿Se acuerdan la vez pasada cuando fueron a Pinamar que hicieron el show? Ahí los habían visto y ya tenían la idea de comprar dos cuatriciclos y se estaban probando”, agregó. Y cerró: “Por eso es que, gracias a Dios, no andaba en velocidad. Si se hubiera enganchado, Elián habría quedado abajo, chicos”.

Luis Perdomo: “Esto no lo sabe nadie, lo voy a contar acá por primera vez. Todos dicen que Elián estaba corriendo, y no; estaba probando los cuatriciclos porque Wanda Nara compró dos”.

LA SORPRESA QUE LA CHINA LE PREPARÓ A ICARDI PARA SAN VALENTÍN, ¡IDÉNTICA A LA QUE L-GANTE LE REGALÓ A WANDA!

Fiel usuaria a las redes sociales, Wanda Nara no dudó en compartir la romántica sorpresa que le preparó su pareja, Elián “L-Gante” Valenzuela para San Valentín. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Mauro Icardi compartió con sus seguidores la misma idea que le obsequió Eugenia “la China” Suárez.

“Y esta sorpresa, me muero de amor. Gracias, mi amor”, escribió Wanda en los videos que subió a Instagram Stories donde se ve un cuarto lleno de globos rosas y blancos, con muchas fotos de ellos juntos, con temática de Hello Kitty.

Por su parte, Icardi también dio cuenta del plan que tuvo Eugenia para celebrar el Día de los Enamorados y también mostró varios globos con formas de corazones rojos y muchas fotografias sobre la cama que retratan su historia de amor: “Gracias @sangrejaponesa”, tituló el futbolista en las imágenes que dieron que hablar entre los usuarios.