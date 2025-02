Wanda Nara respondió con un picante y pícaro sincericidio cuando Ángel de Brito le preguntó cómo reaccionaría si la China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi, se queda con la colección de carteras que tiene en Milán.

“¿Pero ustedes me ven cara de tonta a mí?”, fue la primera respuesta de Nara, con la que cosechó risas. Y amplió poniéndole humor a sus palabras.

Foto: IG @wanda_nara

QUÉ DIJO WANDA CUANDO LE PREGUNTARON SI TEME QUE LA CHINA SE QUEDE CON SUS CARTERAS

Ángel de Brito: -Cuando Mauro fue a Milán, ¿el no pudo ingresar a la casa que ustedes compartían?

Wanda Nara: -Esa casa hace tres años que es mía.

Ángel: -Yo tenía miedo de ver a la China en tu vestidor, con todas tus carteras.

Wanda: -¿Pero ustedes me ven cara de tonta a mí?

Ángel y panelistas: -¡Nooooo!

Wanda: -Capaz se me pierde un nene un rato, en un shopping y después me aparece, pero mis bolsos no los voy a perder ni loca.

Ángel: -No, los bolsos no se tocan.

Wanda: -Y otra cosa quiero decir: toda esa colección de bolsos no la tengo por ser la mujer de un jugador de fútbol, yo trabajé mucho en Europa. Fui representante de un jugador de fútbol...

