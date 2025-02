Luego de la preocupación que despertó el video que muestra a Elián “L-Gante” Valenzuela salir despedido de un cuatriciclo en Pinamar, accidente por el que fue hospitalizado por haberse quebrado la clavícula, Wanda Nara mostró cómo continúa la recuperación de su pareja.

“Buenas, ¿cómo están? Acá Wanda Nara, la enfermera“, comenzó diciendo la hermana de Zaira Nara en un audio que compartió en su canal de difusión de WhatsApp.

“Ya está todo mejor, gracias a Dios”, agregó, junto a una foto del joven sonriendo, con una notebook y cerca de un micrófono, aparentemente trabajando en su música. Y cerró, dándole tranquilidad a sus seguidores y seres queridos: “Podría haber sido todo peor pero, por suerte, está todo bien”.

Foto: Canal de difusión de WhatsApp de Wanda Nara

EL AMIGO DE L-GANTE REVELÓ DETALLES DEL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ EL CANTANTE EN PINAMAR

Luego de las repercusiones que despertó el accidente que tuvo Elián “L-Gante” Valenzuela en Pinamar, que terminó con el cantante hospitalizado y con la clavícula quebrada, Luis Perdomo (el íntimo amigo del artista) dio más detalles de este tema.

Todo comenzó con la pregunta al hueso que le hizo Majo Martino al entrevistado en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece: “¿Te pareció un acto de inconsciencia de parte de Elián hacer tanto movimiento con el cuatri? ¿O es especialista en cuatriciclos él?”.

Fue entonces que Luis tomó la palabra: “No, especialista no. De hecho, a ver, esto no lo sabe nadie, lo voy a contar acá por primera vez. Todos dicen que Elián estaba corriendo, y no; estaba probando los cuatriciclos porque Wanda Nara compró dos”.

Foto: Instagram de Wanda Nara.

“¿Se acuerdan la vez pasada cuando fueron a Pinamar que hicieron el show? Ahí los habían visto y ya tenían la idea de comprar dos cuatriciclos y se estaban probando”, agregó. Y cerró: “Por eso es que, gracias a Dios, no andaba en velocidad. Si se hubiera enganchado, Elián habría quedado abajo, chicos”.