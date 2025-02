A una semana del ingreso de ocho nuevos compañeros, más el reingreso de Delfina De Lellis, Martina Pereyra abrió su corazón y compartió algunas de sus inseguridades más íntimas con ellos.

La joven habló de sus complejos físicos y de cómo la vuelta de Luca Figurelli potenciaron algunos de sus conflictos personales.

“Acá adentro estoy bastante insegura en todo: con mi personalidad, con Luca, con mi cuerpo”, comenzó diciendo Martina, con la voz quebrada y al punto del llanto.

Tras recibir la contención de Gabriela Gianatassio, Santiago “Bati” Larrivey, Marcelo Carro y Delfina, la joven continuó: “Son cosa que yo ya trabajé, que superé, y acá volvieron”.

“Estar mal así por un pibe hace mucho que no me pasaba, que no me ponía triste. Yo no era así”, agregó.

Ante la sugerencia de sus compañeros de que hable con el psicólogo de Gran Hermano y que cuente con ellos cada vez que tiene una crisis, Martina les respondió: “Con el psicólogo hablo. Me re ayudó. Pero es difícil”.

LUCA Y LOURDES, SANCIONADOS POR GRAN HERMANO

Los gritos del exterior se hicieron presentes en la casa de Gran Hermano 2024 y dos participantes se vieron perjudicados.

Luca Figurelli y Lourdes Ciccarone no solo escucharon la voz que irrumpió desde el afuera, también hicieron comentarios sobre el tema a sus compañeros. Dicho accionar les valió una severa sanción de Gran Hermano.

LA SANCIÓN DE GRAN HERMANO A LUCA Y LOURDES

“Hoy se escuchó un grito proveniente del exterior, tras lo cual se activó el protocolo correspondiente. Como saben, dicho protocolo obliga a los participantes a ingresar rápidamente al interior de la casa y a no hablar, o emitir opinión, sobre el mensaje escuchado”.

“No obstante, hubo dos personas que desobedecieron una de estas reglas y hablaron sobre el grito con algunos compañeros. Me refiero a Luca y a Lourdes”.

“Todos saben que las normas, sobre esta u otras cuestiones, están para cumplirse. Quienes decidan infringir las disposiciones que rigen en mi casa recibirán las sanciones pertinentes”.

“Por lo tanto, debido a esta infracción, les comunico a ambos que he tomado una decisión. Luca, Lourdes, no podrán jugar esta noche por la prueba del liderazgo. Reitero, ninguno de los dos podrá ser líder esta semana. Quedan fuera de esta prueba”.

