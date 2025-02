Ocho nuevos participantes ingresaron a la casa de Gran Hermano 2024, pero a Martina Pereyra la desestabilizó especialmente el ingreso de Lucía “Luchi” Patrone.

¿El motivo? Luca Figurelli, el joven por el que se siente atraída en el reality, conocía desde antes a la cantante de Villa Devoto y su buena onda ya se dejó ver en la casa.

“Cuando vine a la cocina, mi cara de orto, no te la explico. No me podía dormir. Él nunca se queda hasta tarde”, le dijo Martina a Lourdes, en una íntima charla.

Con cara triste, Pereyra agregó: “Le gusta. No soy tarada”.

Y Lourdes le respondió: “Igual se está haciendo el langa con todos los nuevos, mientras te estaba buscando a vos”.

LUCHI PATRONE, LA NOVIA DE LAUTY GRAM

Lo cierto es que Luchi está de novia con Lauty Gram, cantante que fue a la tribuna de Gran Hermano a despedirla cuando hizo su ingreso.

Al día siguiente, Lauty habló con Sabrina Cortez, integrante del stream Fuera de Joda de Telefe, y definió su vínculo con Luchi como “relación exclusiva”, ya que aún no le pusieron título a su romance.

El beso de despedida que Lucía le dio a Lauty Gram antes de entrar a "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.