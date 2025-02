A una semana de reingresar a la casa de Gran Hermano por decisión del público, Luca Figurelli se llevó una inesperada sorpresa con el ingreso de Lucía Jazmín Patrone, una de los ocho nuevos participantes.

Luchi es conocida en las redes sociales por ser cantante e influencer. Ahora, también por estar de novia con Lauty Gram. Y Luca la conocía desde antes de su ingreso al reality.

LA INCÓMODA REACCIÓN DE LUCA AL VER A LUCHI EN GRAN HERMANO

Como todos los participantes, Luca se agolpó cerca del vidrio que da a la puerta de ingreso para ver quién era el sexto ingreso. Cuando la vio entrar, despampanante, a Luchi se agarró la cara y se fue rápidamente para el cuarto.

Una vez Luchi en el living, Luca se acercó y le dio un afectuoso abrazo, sin emitir demasiadas palabras.

LUCA BLANQUEÓ QUE CONOCE A LUCHI Y DEJÓ ABIERTA UNA DUDA

Mientras Lucía “Luchi” Patrone se instalaba, Luca se reunió brevemente en el cuarto con Brian y Lourdes, les contó que la conocía y no fue del todo convincente al momento de negar haber tenido un affaire con ella.

Luca: -Yo a Luchi no la voto. Es a la única que no voto.

Brian: -Es a la única que no voto, dice.

Lourdes: -¿Estuvo con la Luchi?

Luca: -Mentira.

Lourdes: -Se siguen en Instagram y cuando le pregunté si estuvo con ella, me dijo “no te puedo responder eso”.

Brian: -Estuvo con ella. ¿Estuviste con ella?

Luca: -No, no, no.

Lourdes: -Me dijiste “no te puedo decir”.

Luca: -No, no.

