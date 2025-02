El ingreso de Lucía “Luchi” Patrone a la casa de Gran Hermano desestabilizó por completo a Martina Pereyra.

¿El motivo? Luca Figurelli, el chico del que gusta en el reality, está muy cerca de la nueva participante porque se llevan bien y se conocían desde antes.

MARTINA, SÚPER CELOSA DE LUCA POR SU BUENA ONDA CON LUCÍA EN GRAN HERMANO

Martina: -Hace dos días hicimos el bizcochuelo juntos. Ahora lo está haciendo con ella. Y se llevó el mate para ir a tomar mates.

Brian (tentado)

Ulises: -Lo peor es que es verdad. Pero ella no le va a dar chances.

Martina: -Ella no me importa. Ella no me importa. Es él el problema.

Ulises: -Creo que nadie tiene chances con ella (Luchi) estando con ese pibe (Lauty Gram).

Brian: -Nadie. Ni Nano.

Martina: -No, no, no, chicos. Yo no voy a salir del cuarto. Pero vos (Brian) podés hacer algo por tu amiga. Vas, planteas la situación y me contás lo que está pasando.

Lourdes: -Pero pensá en la mina, la mina tiene novio...

Martina: -Pero no es por ella, es por él.

Lourdes: -¿Pero cómo te va a dar celos una mina que no tiene intenciones de estar con él?

Martina: -Porque él fue a hacer un bizcochuelo con ella, cuando hace dos días lo hizo conmigo... ¿Justo con ella? Le gusta. Yo veo como la miro. Le gusta. No soy tarada. Cuando le pregunté: “De los nuevos ¿cuál fue el que te cayó bien?”. Y él dijo: “Nada más Luci”.

Lourdes: -Porque la conoce de afuera.

La Tana: -Pero él está muerto por vos.

Martina: -No se nota.

