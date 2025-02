Esta semana, Lucía “Luchi” Patrone (18) fue una de las ocho personas que ingresaron a la casa de Gran Hermano 2024-2025 y su presencia capturó la atención de Luca Figurelli.

Los jugadores se conocían desde antes del reality y la buena onda entre ellos llevó a que la cantante de Villa Devoto, novia de Lauty Gram, le revele sus secretos de belleza más íntimos ¡y lo dejó en shock!

LA CONFESIÓN FASHION DE LUCÍA A LUCA EN GRAN HERMANO QUE LO DEJÓ EN SHOCK

Lucía: -Yo me quería poner (brillitos) también de este lado (de la cara), pero mi mamá me dijo que no. Queda más delicado.

Luca: -Piola. ¿Y estos (los de la nariz)?

Lucía: -No, no los tuve en todo el día. Me los puse para prepararme (para la gala).

Luca: -No me di cuenta.

Lucía: -Ayer también me lo puse a la noche. Es algo con lo que me siento muy identificada. Me encanta.

Luca: -Te queda muy bueno.

Lucía: -Y siempre me hago peinados. Ahora tengo peluca.

Luca: -¿En serio?

Lucía: -Esto no es mi pelo. Ojalá fuese mi pelo.

Luca: -Pero, ¿por qué?

Lucía: (le muestra) -Mi pelo es este, cortito.

Luca: -Son extensiones. ¿Tu pelo posta te llega por ahí? ¿Me estás jodiendo? ¡Mentira!

Lucía: -No.

Fotos: @luchipatroo

