Una de las estrategias de Mauro Icardi es demostrar en Italia que la madre de sus hijas, Wanda Nara, le fue infiel con Keita Baldé, futbolista con el que ella admitió haber tenido algo supuestamente estando soltera. Sin embargo, aún siguen casados.

En este contexto, se filtraron los audios de uno de los mejores amigos de Wanda, Kennys Palacios, con Baldé que podrían complicarla muchísimo ante la Justicia italiana, donde aún existe la figura del “adulterio”.

Se filtraron los audios de Kennys a Keita que podrían complicar a Wanda.

Fue Juan Etchegoyen quien en Desayuno Americano compartió las conversaciones en las que, según él, Wanda habría intentado contactarse con Keita porque el futbolista la habría bloqueado luego de que ella le enviara mensajes hablando mal de Simona

QUÉ DICEN LOS AUDIOS DE KENNYS PALACIOS A KEITA BALDÉ

“Escuchame, me pregunta Wan si puede hablar con vos. Te paso su número y vos hablás. A ver si se ponen de acuerdo, por las dudas, en qué decir o qué no, antes de que el otro loco (por Mauro Icardi) suba. Vos me decís, yo no voy a pasar tu contacto sin autorización. O yo te paso el de ella, como quieras”, le dice Kennys Palacios a Keita Baldé.

“Sí, está en juicio por todo el quilombo que está haciendo, el mail y todo eso. Así nunca se ponen de acuerdo”, siguió, antes de pasar al segundo audio.

“Bueno, pero lo que te digo es lo otro, porque me preguntó si te doy su número así hablan y se ponen de acuerdo sobre qué decir. Pero como vos me digas. Por eso te pregunto. El número, quédate tranquilo que te lo paso”, sentenció, material que podría complicar a Wanda Nara en Italia.