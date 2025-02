Simona Guatieri, la esposa de Keita Baldé, dio una letal entrevista en la televisión italiana en la que apuntó muy fuerte contra Wanda Nara por su supuesto affaire con su marido.

Acto seguido, Wanda le contestó mediante un fuerte descargo en sus redes sociales, aclarando que irá “con pruebas” a la televisión italiana para desmentir su relato, en el que también quedó envuelto Mauro Icardi, a quien Keita y Simona también le iniciaron acciones legales.

Simona, la esposa de Keita, apuntó muy fuerte contra Wanda.

Al leer la reacción de la conductora, Simona volvió a apuntar muy fuerte contra ella. En primer lugar, aclaró si es verdad que cobró por dar la entrevista. Y, acto seguido, se burló de Wanda por haber afirmado que iría a los medios italianos con pruebas que desmentirían su versión.

SIMONA GUATERI VOLVIÓ A APUNTAR CONTRA WANDA NARA

Simona Guatieri reaccionó a los dichos de Wanda Nara, que dejó en claro que irá “con pruebas” a la televisión italiana para desmentir su relato.

“Yo no cobré dinero por la entrevista y la he hecho porque me la estaban pidiendo hace mucho tiempo. Pasó mucho tiempo después que pasó lo que pasó. La he hecho para mi ética y moral y decir lo que pienso de esta mujer...”.

“Si ella quiere salir hablando y diciendo que yo cobré esto o lo otro... Que ahora sale con pruebas, ¿qué pruebas? Si ya se sabe que ha estado con mi marido. No cambia nada que haya estado una, dos o tres veces con mi marido. No cambia nada y me da igual...”.

“Yo he hecho esta entrevista diciendo la verdad de lo que pasó y de lo que yo pienso. Si ella se siente mal con lo que yo pienso, ese no es mi problema”, sentenció en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.