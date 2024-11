Luego de mostrarse a los besos en un vivo de Instagram, Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela viajaron rumbo a Brasil junto a Jamaica (la hija que el cantante tuvo con Tamara Báez). Y si bien esta decisión despertó todo tipo de especulaciones, Sabrina Rojas dio que hablar con su picante análisis en Pasó en América.

“Yo tengo que aprender de Wanda. Viste que tirás la bomba y después no hablás. Es muy genial porque digo, si vos tenés planeado un viaje y no querés hablar, no hagas un vivo confirmando el romance”, comenzó diciendo Sabrina, al ver que la conductora de Bake Off no quiso dar declaraciones a los medios.

“Que viaje él primero, viajás vos después, se encuentran allá y nadie se enteró. ¿Por qué te haces la fastidiosa si está toda la prensa ahí, si lo provocaste vos?”, agregó. Y cerró, dejando abierta la posibilidad de que esta movida sea publicidad para lanzar un nuevo videoclip: “Esa es la parte que no entiendo”, cerró, contundente.

SABRINA ROJAS MANDÓ AL FRENTE A LUCIANO CASTRO

Luego de las fuertes repercusiones que despertaron sus declaraciones al deslizar que Luciano Castro le habría sido infiel a Griselda Siciliani con ella, Sabrina Rojas volvió a redoblar la apuesta y fue contundente con sus dichos.

“Con la historia de mi vida y el desgaste que tuve, los 44 y la soltería me encontró impune. Yo sabía que lo iban a levantar porque no soy bolu…, pero como que fue un montón y me impresionó”, comenzó diciendo Sabrina en Intrusos.

En cuanto a si hubo una charla con su ex y padre de sus hijos Fausto y Esperanza, la conductora de Pasó en América se sinceró: “Hablamos, pero no del tema. Sabe que no me tiene que decir nada. Viste que cuando sos medio desprolijo, terminás siendo rehén de un lado y del otro. Entonces, ante la duda, creo yo que lo mejor es quedarse quietito”.

Foto: Captura (América)

Por otro lado, la actriz aseguró no sentirse tocada por cómo le puede llegar a repercutir sus declaraciones a Griselda: “No me importa. Digo lo que tengo ganas, cuando tengo ganas, desde hace un tiempo para acá y me hace bien. (lo que dijo ella, de que quiere que todos la quieran) es muy genial porque es, o mucho ego o un nivel de cinismo altísimo, que se lo admiro”.

“Luciano es un infiel serial espectacular y lo sigue siendo. Y el infiel serial no cambia. Él es un chabón que le gusta mucho lo que no tiene. O sea, desea lo que no tiene, y ahora no me tiene a mí”, cerró la entrevistada, sin filtro.