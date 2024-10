Viviana Canosa regresó a los medios y Rodrigo Lussich apuntó muy fuerte en su contra, remarcando que su discurso, “violento y confrontativo”, no va con él. “No tengo relación con Viviana, pero no porque esté peleado. La vida nos distanció por una cuestión de trabajo, de tiempos, hasta por una cuestión ideológica”, aseguró en diálogo con Juan Etchegoyen.

“La quiero y me ayudó un montón en un momento importante de mi carrera. Ella hace un personaje que es divertido, pero a mí no me gusta su discurso. Ahora se peleó con Javier Milei y dice las cosas que dice. No me consta que él la haya sacado de los medios y, si la censuró, es el discurso que dice ella... No es el estilo que a mí más me gusta”, aclaró en Mitre Live.

Rodrigo apuntó contra el discurso "violento y confrontativo" de Viviana.

Y aclaró que ser como es ella tiene consecuencias. “Ella es una mina muy inteligente, es viva y su estilo es rendidor. Ha sabido ponerse en los lugares que ha querido y llamar la atención de la gente, no sé a qué precio, cada uno elige su camino”, sumó, contundente.

RODRIGO LUSSICH SE DIFERENCIÓ DE VIVIANA CANOSA

Rodrigo Lussich contó sin filtro por qué no le gusta el perfil que Viviana Canosa habría construido como “mala de la película”.

“No me gusta su discurso porque es muy extremo, más allá de las personas y las ideas, confrontativo y violento, me suena impostado a veces, no me suena orgánico. Ella busca impacto desde su lugar y no es el estilo que más me gusta, se paga un precio muy alto cuando vos sos el malo de la película...”.

“A mí me sale más orgánico cuando mezclo maldad con humor, que ser malo nada más, por lo menos a mí me gusta contar las historias de esa manera”, sentenció Rodrigo en contra de Vivana.