En Por Amor o por Dinero el rol de Rodrigo Lussich será trascendental como negociador, y el mismo periodista explicó de qué se trata en una entrevista con Ciudad.

Con la conducción de Alejandro Fantino, este lunes a las 22 arranca Por Amor o Por Dinero por eltrece, y además se podrá seguir en vivo por los canales 85, 86, 87 y 88 de Flow, además de por el streaming que animará Barbie Vélez desde las 21 por las redes sociales del canal del solcito.

-Puede ser que seas padrino de una bendición de acá a nueve meses, o testigo de un divorcio.

-¡Y capaz que antes también! Durante el reality van a pasar un montón de cosas que van a ser producto de una convivencia de 24 por 7 de 10 parejas que se irán eliminando de a una. Va a tener una estructura de convivencia permanente, donde aparecerán los conflictos y tal vez pueda salir un embarazo o un divorcio. Es verdad. Ja.

-Casi que vas a ser un terapeuta de pareja. ¿Vas a tener que mediar entre ellos también?

-Sí, sin querer meterme en un rol clínico. Lo que vamos a tratar de hacer es contener y pero gestionar emociones.

-¿Cómo sería?

-O sea, el rol del negociador, por un lado, va a estar dividido en dos partes. Ofrecerles beneficios que van a tener como participantes que irán descontando a su vez del premio mayor que eventualmente pueden ganar, que son 50 millones de pesos. Va a ser carísimo cualquier cosa que quieran, porque obviamente ahí va a estar un poco el morbo. Ver cuánto pagan por una hamburguesa si están pasando hambre.

-¿La otra parte?

-Esto de gestionar emociones, contener, acompañar, escuchar. Escucharlos, un poco sondearlos, picantearlos, ¿por qué no? También a la hora de ver qué les pasa con la pareja o qué les pasa con otro competidor o competidora.

-¿Cuál es la diferencia con los otros reality?

-La estructura es muy interesante, a diferencia de otras realities acá tenés parejas, que a su vez van a tener una convivencia general con los compañeros, pero entre ellos también, porque hay parejas que de hecho no conviven fuera de la casa.

-Además de cómo funcionan como pareja dentro del encierro...

-Claro. Por otro lado vas a tener también la posibilidad de ver cuánto congenian o no para tomar decisiones importantes. Y cuánto aguantan ese encierro, teniendo en cuenta que dejaron afuera hijos chiquitos, familia. Hay un montón de cosas que los van a determinar y que los van a seguramente poner en jaque.

-Si te va bien, ¿te arriesgarías a ser negociador en un eventual divorcio de Roberto García Moritán y Pampita?

-No sé. Me encantaría para ver la guita que hay en danza ahí, que debe ser mucho más de la que creemos. Me gustaría ser mosquito en esa pareja, más que negociador, para ver ciertas conversaciones.

-¿Cómo estás en esta etapa de tu vida?

-Estoy con la energía puesta en mí, en mi vida, en mi casa, en mi laburo. Ahora entro a esta nueva gestión profesional que voy a complementar con Socios del Espectáculo. O sea que voy a estar bastante a full. Sobre todo los meses que dure por amor o por dinero.

-¿Estás contento?

-Me entusiasma el desafío de hacer otra cosa. A mí me gusta mucho ponerme el overol, salir a hacer otras cosas. No me importan tanto las jerarquías. Siempre que a mí me divierta el desafío de hacerlo. En este caso es un rol interesante, pero el programa obviamente lo conduce Fantino. Y yo voy a complementar desde un lugar. Y me parece que está bien. Y en eso me engancho mucho. Se me va mucho la parte lúdica. Y también la libido.

-¿Vas a estar dentro del segmento del programa? ¿O va a ser un ciclo satélite?

-No, va a estar dentro del programa. Lo que yo voy a hacer con los participantes es negociar estos beneficios, hacer catarsis con ellos durante el día. Y eso se va a ver editado después a la noche durante la gala. Y se va a ver en vivo los canales de Flow, cuando las haga a la tarde porque el reality va a tener cobertura en vivo las 24 horas.