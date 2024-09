Este lunes a las 22 Alejandro Fantino debuta en la pantalla de eltrece con Por amor o por Dinero, un nuevo reality en el que varias parejas competirán por ver quiénes logran llevarse un premio que, paradójicamente, tendrán desde el inicio del certamen.

El conductor de Animales sueltos y Neura le contó a Ciudad Magazine cómo le resultó volver al canal después de dos décadas, qué cambios encontró y cuáles son sus expectativas sobre este reality al que llegó por sus propias declaraciones en Socios del Espectáculo.

Además, Alejandro también explicó cómo lleva su nueva faceta de influencer, qué espera de los medios en los próximos años, cómo hace para moverse tan libremente entre el entretenimiento y el periodismo político y la gran incógnita: ¿volverá alguna vez como relator de fútbol?

ALEJANDRO FANTINO CONTÓ CÓMO ES POR AMOR O POR DINERO, EL NUEVO REALITY DE ELTRECE

Ciudad: - Volviste al 13 después de 22 años, ¿cómo encontraste el canal? ¿Cambió mucho? ¿Estás contento?

Alejandro Fantino: - Volví a eltrece, volví al grupo después de 22 años. Está bueno el número porque no lo tenía concreto.

Me encontré todo muy cambiado en muchas cosas, me encontré igual la zona, Avenida San Juan, y me encontré un montón de gente con la que había trabajado la última vez que había estado acá: maquilladoras, jefes de técnicos, camarógrafos.

Veintidós años, es una vida, ¿viste? 22 años es una vida. Veintidós años trabajó mi abuelo en la fábrica y se jubiló. Pero volver a este lugar es, para mí, muy simbólico porque es donde nací.

C: -Tenías casi la mitad de tu edad cuando llegaste.

AF: - Claro, y nací acá. Yo nací en el Grupo Clarín. Yo debuté relatando a Boca Mitre en el ‘93. En el ‘92 empecé a relatar, pero no salí al aire.

¿Qué te puedo decir? Le debo todo a este lugar. Estoy acá y si no fuese por esta gente…

C: - Te ves luminoso. No sé si es por las luces o por el momento...

AF: - Estoy contento. Sí, estoy luminoso.

C: -Contame de qué va Por amor o por dinero que tiene una génesis rara. Escuché que un notero te preguntó y al toque recibiste un llamado telefónico para conducir un reality.

AF: - Claro, yo había tirado al aire en Neura y en Socios (del espectáculo) que me gustaría conducir Gran Hermano o un reality parecido. Yo había conducido en su momento Escuela para Maridos nueve temporadas en Colombia.

C: - Estuviste nominado a un Emmy.

AF: -Sí, estuvimos nominados a un Emmy y nos ganó un tailandés. Al lado mío me ganó el tailandés, casi me muero.

C: - ¿Y te llamaron de Kuarzo?

AF: - Y me llama de Kuarzo (Martín) Kweller y me dice ‘Tengo ganas de que conduzcas un reality’.

Dije ‘este pibe se equivocó. Lo está llamando a Del Moro’. Y le digo ‘¿por qué a mí?’ y me dice ‘te escuché que dijiste eso’.

Y le digo ‘estoy desesperado por conducir un reality’, porque aparte me gusta conducir reality. Me encanta. Me cuenta de esto un reality de parejas reales en eltrece. Así que acá me tenés.

C: - ¿De qué trata? Te escuché decir que hay varias parejas que conviven en una casa.

AF: - Sí, son 24 horas, son 10 parejas conviviendo en un lugar común. Lo interesante es que cuando vos entrás, se te acreditan 50 millones de pesos.

Si vos quedás dentro de las 10 parejas, 50 millones van a tu cuenta. Reales. O sea, que ya de entrada el programa pone 500 millones de pesos en premios.

Cuando vos recibís esos 50 millones de pesos con tu pareja, si vos llegás al final del reality con los 50 millones de pesos, te los llevás y es que ganás el reality. Lo que pasa es que vos vas a recibir lo justo y necesario para poder vivir: cuatro comidas diarias, ahí no más.

El sector común para dormir son siete habitaciones medio pelo y tres habitaciones nivel premium. Entonces, vos podés comprar lujos y podés comprar más cosas. ¿De qué se trata? Que la negociación para poder comprar o para poder convencer a tu pareja en qué gastar esa plata que vos tenés en el premio, tiene que ser negociada por amor.

C: - Y de ahí viene el nombre…

Af: - O es por amor o es por dinero. No es un reality que te va a poner a prueba en la confianza con tu pareja, con estímulos. Esto es un reality donde el amor de tu pareja, la negociación permanente, va a llevar a que vos te estés en condiciones de defender tus 50 palos, y después hay cosas que por dinero las podés ir comprando.

C: - Y el que gana es el que se queda con más plata…

Af: - El que gana es el elegido de la gente. Porque para que te elija la gente, vos tenés que lograr empatía.

Si hay una pareja que es soberbia en el gasto, que no le importa nada, bueno, por ahí genera empatía con la gente. La gente del otro lado puede decir ‘che a este no le importa nada, yo quiero ser como estos dos’.

O te puede parecer: ‘qué soretes estos dos. Qué chotos como son, qué soberbios que son. No cuidan la plata, la queman. Estos no tienen idea de lo que es ganar cada peso. Los arruino’. No es que te eliminan y te vas. Básicamente lo que pasa es que no vas a ganar el reality al final. Entonces es Por amor o por dinero.

C: - ¿Cómo se refleja la elección de la gente?

AF: -Se hacen votaciones telefónicas, como cualquier reality, y van eligiendo parejas semana a semana que van a acceder a nuevos lujos. Entonces si vos vas comprando a la gente ‘por amor’, la gente te elige y podés pasar a unas zonas de mayor lujo dentro de la casa.

C: - ¿Qué es lo máximo que hiciste por amor?

AF: - Lo máximo que hice por amor fue superar mi asocialidad. Yo tengo una... no sé si patología o algún temita con mi asocialidad, que siempre lo aclaro, no es antisocialidad, es asocialidad.

Soy solitario, vengo de un lugar donde estaba solo, soy hijo único, me fui de mi casa chiquitito, entonces me cuesta abrirme y relacionarme. Y la familia de Connie es una familia clánica, entonces, el amor me puso a prueba y ahora amo eso. Mientras más gente llegue, mejor.

C: - ¿Y qué es lo máximo que hiciste por dinero? O sea, que hiciste solamente por plata y te dieron la plata.

AF: - Lo máximo que hice por dinero... Bueno, hice cosas como trabajar en programas con los que de pronto no coincidía mucho y tuve que hacerlo en ese momento, o algún evento.

Yo vengo laburando desde siempre, desde muy chico, y me tocó, por ejemplo, conducir eventos donde a la gente no le importaba nada lo que hacías y eras un número ahí, pero lo hice por dinero.

C: - Estuviste en Animales sueltos como diez años, más o menos, y el programa pasó de ser un programa de variedades a ser un referente político porque marcaba agenda. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo fue el momento que hiciste ‘click’ y lo diste vuelta completamente?

AF: - Creo que tiene que ver con mi forma de ver la vida, trato de no quedarme en un lugar únicamente. O sea, a muchos les sorprenderá que yo ahora conduzca un reality. Soy licenciado en Filosofía, estoy transitando el doctorado en Filosofía ahora, tengo un medio propio que es Neura…

Entonces, eso explica cómo un tipo de 20 años que vino a relatar a Boca en Radio Mitre, es licenciado en Filosofía, conduce un reality para Kuarzo y para eltrece, que son las dos empresas más importantes en entretenimiento en Argentina.

Yo pongo la radio y están todos los mismos que relataban a Boca conmigo, siguen haciendo radio, haciendo Boca. Yo no tengo nada contra eso, al contrario los adoro, muchos de esos son mis amigos. (…) Es mi búsqueda permanente. No me gusta quedarme en un lugar, yo soy un navegante.

C: - ¿Mar de Fondo lo podrías volver a hacer en esta época?

AF: -No es la época ya para hacer Mar de Fondo.

Mar de Fondo era una época en donde estábamos solteros, no teníamos ningún tipo de condicionamiento. En vez de ir con tus amigos a verte en una previa a boludear, nos encontrábamos a hacer Mar de Fondo.

Yo creo que sería difícil hacerlo ahora, porque estamos casados, en otra cosa y no podríamos... La mitad de las cosas que decíamos en Mar de Fondo hoy serían cuestiones penales, ni siquiera civiles, penales.

C: -¿Abandonaste para siempre el periodismo deportivo? Porque te vi muy decidido hace unos años cuando dijiste ‘se termina acá’

AF:- Sí, porque el periodismo deportivo (…) lamentablemente para mis colegas se transformó en un periodismo de santos, un periodismo religioso. Entonces vos, vamos a poner que hacés periodismo religioso y decís ‘San Expedito hace seis meses que no cumple un milagro’.

Entonces vos decís todos los días decís lo mismo y la gente dice ‘tiene razón Fantino, hace seis meses que no cumple un milagro San Expedito’… Y un día pasaste por una iglesia y a las diez de la mañana un ciego vio.

Todos los que le decían a San Expedito que no cumplía un milagro, automáticamente ‘¿viste que lo tenías que esperar a San Expedito?’ En lugares religiosos en donde la interpretación es desde la fe y no desde la discusión de ideas, yo prefiero no estar.

O sea, si vos me decís vamos a hablar en lugares donde el ámbito de discusión solamente está ligado a lo metafísico o a lo que ya está preestablecido, diríamos más fácilmente lo ‘termo’, no me gusta. Por eso me fui al periódico deportivo.

C: -Pero al mismo tiempo debutaste como actor, hiciste un capítulo de Vindica hace un tiempo largo y ahora estuviste en un videoclip de la China Suárez.

AF: -Sí, me lo propuso la China y fui y en Vindica hacía mucho tiempo también había hecho un bolito ahí. Por eso, no me preguntes qué hago, porque no me cierro a nada, soy bastante polisémico ahí.

C: El año pasado hiciste un programa que se llamaba La última Cena, que Mirtha Legrand te dijo, ‘basta de copiarme’.

AF: -Sí, se cena desde Jesucristo con los apóstoles.

C: -Había toda una disposición bastante similar, la mesa y todo.

AF: Claro, el tema es que yo me dedico a conducir programas. Yo no defino los programas. Ahora, por ejemplo, voy a conducir programa que lo diseña Kweller y su gente. Y ese programa lo diseñó (Leandro) Camani y Canal 9.

Entonces, entiendo que se desató ahí una polémica. Es un programa de cena, de encuentro…

C: ¿Irías a comer a la de Mirtha Legrand? Hace como 10 años que no vas.

AF: -Lo que pasa es que estoy ahora con el bebé y prefiero quedarme en casa. Estoy saliendo poco. Ceno poco con mi vieja, imaginate ir a la televisión…

C: -El streaming, ¿es el futuro de los medios o va a convivir como pasó con la radio, que decían que moría?

AF: Para mí va a convivir ahora, pero después me parece que va a terminar dominando por una cuestión también de edad de quien lo consume. Pero no sé si ahora, tal vez eso va a ser dentro de 10 o 15 años, no lo veo ahora todavía.

C: - Nació tu nene en abril y se te ve de otra forma en las redes sociales. Hoy dijiste que Coni Mosqueira te cambió. ¿Te cambió por el nacimiento de Beltrán o fue por otras cosas?

AF: Me cambió en todo. Me cambió desde el amor. Conocí a una persona que llenó de erotismo mi vida.

Tengo un bebé precioso y me levanto con alegría, disfruto del estar cada día, cada minuto. Coni me cambió radicalmente, me mejoró como persona. Soy una persona muy feliz desde que la conozco.

C: ¿Es la mujer de tu vida?

AF: Definitivamente.

