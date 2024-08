A poco más de un mes de haber culminado Gran Hermano 2023, el reality de Telefe que lo catapultó a la fama, Martín “el Chino” Ku reveló de qué vive y sorprendió al dar detalles sobre cómo es el pacto económico que tiene con la producción del programa.

“Cada tanto me consiguen algo y en cada acción, si me pagan 600 mil pesos, 300 mil son para ellos”, contó el joven en Diario Show, donde también recalcó que por ahora lo único que logró fueron “canjes con marcas” que le sirven para su vida cotidiana.

Además, el Chino dejó en claro que el canal no lo obliga a ir a los distintos programas de la emisora, pero que de todas formas él acepta y lo aprovecha con el objetivo de “tener presencia y exposición”.

Martín "el chino" Ku y el perro Arturo de Gran Hermano 2023 (Foto: Instagram)

Asimismo, sobre su programa de streaming con Los Bro (que conduce junto a Bautista Mascia y Nicolás Grosman), aseguró que le gustaría “hacer algo propio”: “Quisiera impulsar de alguna manera la carrera actoral por eso estoy comenzando a estudiar con un director de casting”.

Y sobre todo lo que cosechó en el reality, cerró: “Lo más importante que gané es a Arturo. Fue el premio mayor y más leal. También me llevé dos celulares, una Play, las camisetas de Boca, un masajeador y un juego de luces”.

EL FUERTE DESCARGO DE LA NOVIA DE MARTÍN KU TRAS LAS DISCULPAS DE PEPE OCHOA POR FILTRAR EL EMBARAZO

Luego de que Pepe Ochoa pidiera disculpas por filtrar el embarazo de Marisol Saunzag y Martín “el Chino” Ku, y recibiera fuertes críticas tras conocerse que la pareja perdió el bebé, la joven recurrió a las redes para hacer un pedido especial.

“Les pido por favor parar con el hate masivo hacia el comunicador que dio la noticia de nuestro embarazo. Entiendo que no estuvo bien, pero tampoco me gusta ver cómo lo bardean. Creo que ya tiene y tienen su lección más que aprendida”, comenzó diciendo Marisol en un posteo que subió a Instagram Stories.

“Los tiempos ajenos, y más los de un embarazo tan temprano, deben respetarse por algo. Los abortos espontáneos suceden más frecuentemente de lo que pensamos y duelen muchísimo, en todo sentido”, agregó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@marisosaunzaga)

“Las ilusiones se van de un momento al otro, quedan los deseos por cumplir con ese bebito. Pero hoy, solo les pido paz, amor y muchos rezos. Dios sabe por qué, y yo confío en él y le entrego mi más preciado tesoro”, siguió.

Y mantuvo su firme postura: “Por favor, basta con tanto odio en las redes, y basta de lastimar al comunicador. Me duele saber que carga con una culpa que no es suya. No estuvo linda la filtración, pero no por eso quiero que pase por este escarmiento”.

“Los quiero mucho, y leo todos sus mensajes. A quienes esperan un bebito, disfrútense, ámense y rezo porque ustedes tengan bebitos sanos, fuertes y felices. Los amo”, cerró la pareja del Chino, a flor de piel.