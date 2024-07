Gustavo Grosman cuestionó con dureza a Martín “Chino” Ku por romperle el corazón a su hijo, Nicolás, cuando reingresó a la casa de Gran Hermano.

El Chino entró de visita al reality y le dijo al Bro que hará campaña para que Bautista Mascia sea el ganador de GH 2023, pero no le argumentó el motivo de su tajante decisión. Simplemente le anticipó que afuera pasaron cosas y Nico quedó totalmente afectado.

EL PAPÁ DE NICOLÁS GROSMAN LE RESPONDIÓ CON TODO A MARTÍN KU DE GRAN HERMANO

“Lo único que me dolió como papá fue cuando entró el Chino a la casa, y le dijo a Nico: ‘¿Sabés por qué lo apoyo a Bauti? Porque afuera pasaron cosas, que ya vas a saber, pero por eso lo banco a Bauti”, dijo Gustavo en Se Picó, stream que comanda Gastón Trezeguet y Laura Ubfal.

Molesto, el padre del finalista de GH continuó: “Nico se quedó mal. Nico está muy ansioso. Son varios meses y está con poca información. Está muy sensible y que, de repente, le digan: ‘Afuera pasaron cosas que no son graves, pero ya vas a saber y por eso lo banco a Bautista…’”.

“Nico puso una cara de tristeza. Se quedó muy mal. Eso yo, jamás, se lo haría a un amigo mío. El Chino se equivocó un montón”, finalizó Gustavo Grosman, desaprobando con contundencia el accionar del Chino con su hijo.

MARTÍN KU SE CRUZÓ CON LA MAMÁ DE NICO DE GRAN HERMANO Y ACUSÓ A SU PADRE DE CAMPAÑA SUCIA

En la recta final de Gran Hermano 2023, Martín “Chino” Ku tomó partido por Bautista Mascia y le soltó la mano a Nicolás Grosman por acciones “sucias” que habrían hecho sus padres.

En ese marco, el Chino protagonizó un acalorado ida y vuelta con Antonella, la mamá de Nico, él desde Ariel en su salsa y la señora desde A la Barbarossa, en el que se hicieron picantes reclamos en vivo.

Foto: Captura (Telefe)

Agostina Spinelli: -Chino, ¿por qué apoyás a Bauti y no a Nico?

Martín “Chino” Ku: -Lo que siempre dijimos fue “un Bro nunca abandona a otro Bro”. Eso era para llegar a la final. Pero ahora que están los dos en la final, y estoy súper contento, se separan los votos. Uno tiene que poner en la balanza todas las cosas que pasaron y me enteré de muchísimas cosas...

Antonella, mamá de Nicolás Grosman: -Gracias, Chino.

Chino: -¿Cómo estás, Anto? Vi que hay un juego paralelo, en el que participan los familiares también, y hubo situaciones con el padre de Nico que no me gustaron.

Mica Viciconte: -¿Podés decir una?

Chino: -El juego por detrás. El juego sucio entre nosotros no va. El padre de Nico rompió con eso.

Antonella: -No, no. Chino, no fue así.

Chino: -Pará que redondeo. Si pongo en la balanza todo este tema de los Bro, tengo que apoyar a Bauti.

Antonella: -Yo creo que Nicolás no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa afuera.

Chino: -Nunca dije que tenga algo que ver.

Antonella: -Yo creo que Bauti y Nico jugaron súper parejo. Nicolás siempre fue espectacular con vos y fue leal. De hecho, vos lo subiste a placa varias veces y nadie, acá afuera, te fue en contra. Me parece que lo que hagamos acá afuera, positivo o negativo, somos padres y a veces no sabemos cómo manejarnos. Que vos digas que por esto apoyás a Bauti, Nicolás no tiene nada que ver. Nicolás con vos fue siempre un cien.

Chino: -Obvio. Por eso pongo las cosas en la balanza. Entre las dos personas, apoyo a los dos. Entre los familiares de Bauti y Nico es distinto. Entonces, ahí está la balanza.

Antonella: -No estoy de acuerdo, Chino. Estás castigando a Nico por algo que hicimos los adultos afuera...

Chino: -No estoy castigando a nadie. Creo que siempre fuimos fieles entre nosotros.

Antonella: -Me parece que sí. Nicolás, cuando salga, seguramente te lo va a nombrar.

