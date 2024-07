En la recta final de Gran Hermano 2023, Martín Ku le rompió el corazón a Nicolás Grosman. ¿El motivo? El Chino entró de visita a la casa y le dijo al Bro que él hará campaña para que gane Bautista Mascia.

Sin entender por qué su amigo tomó partido por el uruguayo, Nico se mostró afectado y con muchas dudas sobre el exterior.

“En la placa positiva, entre los Bro se dividen los votos y yo decidí por Bautista. Obviamente, ya vas a ver todo. Hay muchas cosas... son boludeces”, le dijo el Chino a Nico, desdibujándole la sonrisa y dejándolo completamente devastado, mientras hacían un asado.

Al ver la triste reacción de Grosman, Ku agregó, sin darle detalles tras el llamado de atención de Gran Hermano: “No tiene nada que ver con vos”.

Segundos después, Licha Navarro se sumó a la escena, notó la cara de preocupación de Nicolás y le comentó: “Relajate un poco. No sé lo que pasó, pero te maquinaste un poco”.

“Yo confío en lo que me dicen”, concluyó el finalista de GH, desorientado y con el corazón roto por Martín.

En la recta final de Gran Hermano 2023, Martín “Chino” Ku tomó partido por Bautista Mascia y le soltó la mano a Nicolás Grosman por acciones “sucias” que habrían hecho sus padres.

En ese marco, el Chino protagonizó un acalorado ida y vuelta con Antonella, la mamá de Nico, él desde Ariel en su salsa y la señora desde A la Barbarossa, en el que se hicieron picantes reclamos en vivo.

Agostina Spinelli: -Chino, ¿por qué apoyás a Bauti y no a Nico?

Martín “Chino” Ku: -Lo que siempre dijimos fue “un Bro nunca abandona a otro Bro”. Eso era para llegar a la final. Pero ahora que están los dos en la final, y estoy súper contento, se separan los votos. Uno tiene que poner en la balanza todas las cosas que pasaron y me enteré de muchísimas cosas...

Antonella, mamá de Nicolás Grosman: -Gracias, Chino.

Chino: -¿Cómo estás, Anto? Vi que hay un juego paralelo, en el que participan los familiares también, y hubo situaciones con el padre de Nico que no me gustaron.

Mica Viciconte: -¿Podés decir una?

Chino: -El juego por detrás. El juego sucio entre nosotros no va. El padre de Nico rompió con eso.

Antonella: -No, no. Chino, no fue así.

Chino: -Pará que redondeo. Si pongo en la balanza todo este tema de los Bro, tengo que apoyar a Bauti.

Antonella: -Yo creo que Nicolás no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa afuera.

Chino: -Nunca dije que tenga algo que ver.

Antonella: -Yo creo que Bauti y Nico jugaron súper parejo. Nicolás siempre fue espectacular con vos y fue leal. De hecho, vos lo subiste a placa varias veces y nadie, acá afuera, te fue en contra. Me parece que lo que hagamos acá afuera, positivo o negativo, somos padres y a veces no sabemos cómo manejarnos. Que vos digas que por esto apoyás a Bauti, Nicolás no tiene nada que ver. Nicolás con vos fue siempre un cien.

Chino: -Obvio. Por eso pongo las cosas en la balanza. Entre las dos personas, apoyo a los dos. Entre los familiares de Bauti y Nico es distinto. Entonces, ahí está la balanza.

Antonella: -No estoy de acuerdo, Chino. Estás castigando a Nico por algo que hicimos los adultos afuera...

Chino: -No estoy castigando a nadie. Creo que siempre fuimos fieles entre nosotros.

Antonella: -Me parece que sí. Nicolás, cuando salga, seguramente te lo va a nombrar.

