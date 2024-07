A poco de haber quedado eliminado de Gran Hermano 2023 y haber elegido a Bautista Mascia por sobre Nicolás Grosman como su favorito para que gane el reality de Telefe, el exparticipante y Antonella (la mamá de Nico) mantuvieron un tenso ida y vuelta en vivo.

Así fue el picante cruce de Martín y Antonella en el pase de A la Barbarossa y Ariel en su salsa:

Martín: -Lo que siempre dijimos de un Bro no abandona a otro Bro fue para llegar a la final. Pero, obviamente, ahora que están los dos en la final, que estoy súper contento, se separan los votos. Y nada, uno tiene que poner en la balanza todas las cosas que pasaron.

Ahora, me enteré de muchísimas cosas. Vi que hay un juego paralelo, en donde participan los familiares también, y hubo situaciones que pasaron con el padre de Nico que no me gustaron. El juego sucio no va con nosotros, me parece. Y el padre de Nico rompió con eso.

Antonella: -Yo creo que Nicolás no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa afuera. Creo que Bauti y Nico jugaron súper parejo, los dos. Nicolás con vos siempre fue espectacular y fue leal. De hecho, vos lo has subido a placas varias veces y nadie te fue en contra. Que vos digas que por esto, apoyás a Bauti… Nicolás no tiene nada que ver y él con vos fue siempre un 100.

M: -Obvio. Pero, por eso, digo que pongo las cosas en la balanza. Entre las dos personas, apoyo a los dos. Pero afuera, entre los familiares, entre Bauti y la familia de Nico es distinto, entonces ahí está la balanza.

A: -No estoy de acuerdo. Estás castigando a Nico por algo que los adultos hicimos afuera, errados o no, no importa.

M: -Yo no estoy castigando a nadie.

A: -Me parece que sí.

MARTÍN KU ELIGIÓ ENTRE BAUTISTA MASCIA Y NICO GROSMAN COMO GANADOR DE GRAN HERMANO 2023

Luego de haberse convertido en el último eliminado de Gran Hermano 2023, Martín “el Chino” Ku se sometió a las preguntas de Santiago del Moro y los analistas del programa de Telefe y no dudó en responder quién quiere que gane entre sus dos íntimos amigos e integrantes de Los Bro, Bautista Mascia y Nicolás Grosman.

“Chinito, ¿quién crees que gane vos?”, fue la consulta al hueso que le hizo el conductor a Martín en vivo, teniendo en cuenta que, además de sus compañeros, siguen en carrera Emma Vich y Darío Martínez Corti.

Fue entonces que el Chino no dudó con su respuesta: “¡Bauti!”, atinó a decir, rápidamente. Y sobre los argumentos de su elección, cerró, sin vueltas: “Aparte de que es un Bro, eso no hace falta decirlo, por lo que escuché, Nico tiene bastante hate (odio). O tiene algo de hate”.