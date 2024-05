La camaradería que Tamara Petinatto tiene con Marcela Tauro la llevó a enviarle un irónico mensaje mafioso, en plena polémica por las nominaciones a los premios Martín Fierro de radio 2023.

“Quiero proponer a Marce Tauro si se puede bajar”, manifestó luego de que Yanina Latorre se autoexcluyera de la fiesta del éter.

Mirando a cámara, la ternada enfatizó: “Marce, somos amigas con Marce yo sé muchos secretos” .

Tamara Pettinato.

“Es una leve amenaza”, blanqueó Pettinato.

Frente a lo cual, Marcela Tauro no se dejó amedrentar y le redobló la apuesta a Tamara Pettinato: “Yo sé más de ella, estamos a la par”.

Marcela Tauro.

TAMARA PETTINATO CHICANEÓ A LOS INTRUSOS

“Agradezcan que levanto lo que ustedes dicen, porque hay gente que se entera por mí lo que ustedes dijeron”, comenzó chicanera la columnista de espectáculos de ¿Y ahora quién podrá defendernos?

“A veces los cito y todo. Otras no. Otras invento que es mía la información”, reconoció.

Por último, Tamara Pettinato se sinceró luego de que en el programa de Flor de la Ve aseguraran “es un horror” y que “es lectora de portales” nada más: “No soy periodista, pero la terna no es periodista. Si lo gano se lo voy a dedicar a todas las que dijeron que no me lo merecía”.