A una semana de ser eliminado de Gran Hermano 2023, Mauro Dalessio fue a A la Barbarossa y Gastón Trezeguet le reprochó en vivo haber “ilusionado” a Juliana “Furia” Scaglione con su relación amorosa.

El panelista le recriminó a Mauro que haya dormido con Furia, un día antes de salir de la casa y tras la escandalosa pelea que marcó el quiebre de su vínculo íntimo, para anunciar el final de la “pareja” en El Debate de GH.

Como si fuera poco, Trezeguet mandó al frente a Dalessio y contó lo que le dijo en el corte del programa sobre su accionar con Juliana.

GASTÓN TREZEGUET COMETIÓ UNA INFIDENCIA CON MAURO DALESSIO DE GRAN HERMANO EN VIVO

Gastón: -Para mí lo que estuvo mal en ustedes fue la última noche. Se habían peleado y pasan la noche juntos. Ella terminó confundida. Creía que seguían juntos. Ella se quedó en la casa pensando que tenía novio, mandándote saluditos. Vos saliste y te sentaste en El Debate y dijiste “yo con Furia no quiero saber nada”.

Mauro: -No, no es así.

Noelia Antonelli: -Esa persona lo estaba tratando de la peor manera. Lo mínimo que hacés es eso...

Gastón: -Yo no paso la noche con ella. Ni le hago creer que seguimos juntos...

Mauro: -No, no... Entre nosotros, la última noche, había quedado todo claro. Yo (dormí con ella) porque no quería discutir más. Me insistió, yo accedí y di el visto bueno. Dormimos una hora. No pasó nada. Y me fui a dormir a mi cama. No quería discutir más.

Gastón: -¡Pará! Porque fuera del aire me dijiste “es verdad, puede ser que la haya confundido con la última noche”.

Mauro: -Puede ser que la haya confundido, pero antes de eso, yo le dije que (ya está).

