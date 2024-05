Juliana “Furia” Scaglione despierta odios y amores por su forma de manejarse dentro de la casa en Gran Hermano 2023. Sin dudas, Estelita Muñoz forma parte del “team” que no apoya a la participante. Y, por primera vez, lo dijo públicamente.

La verdad es que yo no veo Gran Hermano. Pero me entero las cosas que pasan por el programa de mi hijo. Y yo, una mujer así, como Furia, es demasiado”, expresó, sin filtro, en un vivo de Instagram.

“¡A mí no me gusta para nada! No me gusta la gente agresiva, mal hablada”.

Acto seguido, muy picante, opinó que una persona como Furia no debería formar parte de los medios. “Esas cosas no las tendría que pasar la televisión… Pero, de pronto, hoy es lo que vende. Ella tiene muchos seguidores, la bancan y sigue estando”, sentenció, indignada.

ESTELITA MUÑOZ DESCRIBIÓ CONTUNDENTE A FURIA

Antes de cerrar, Estelita describió contundente a Furia.

“No es la casa de ellos, saben que hay cámaras y los están viendo las veinticuatro horas del día. Esa chica es así”.

"De cada palabra que dice siempre mete 'boludo, boludo, boludo'. ¡Hablen bien, no cuesta nada! Yo no me creo que piensen que es su casa", cerró. ¿Qué dirán "los furiosos"?