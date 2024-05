Gabriela Natalie Atamián, alias “Natee”, la bailarina hot que participa en Cuestión de Peso, sorprendió en una entrevista con Socios del Espectáculo al revelar que sufre un fuerte dolor en el brazo y el aparente motivo de su lesión.

El notero de Socios presentó a la participante ante el panel del programa de espectáculos, indicando: “Hoy apareció con un dolorcito en el hombro”.

“Sí, me costó un montón porque me tuve que levantar re temprano, pero bueno, ya pasamos por los médicos, los psicólogos, la nutricionista, todo junto. Y ahora en ratito tengo que ver a Verón porque me re duele el brazo”, puntualizó Natee.

Por: Estefania Lisi

EL CONTUNDENTE MOTIVO POR EL QUE NATEE, LA BAILARINA DE CUESTIÓN DE PESO, SE PODRÍA HABER LESIONADO EL HOMBRO

“No sé, no sé si dormí, o sea, supuestamente no, porque no me vi dormir, pero bueno, si estaba dormida quizá me dormí sobre el brazo y no me di cuenta”, respondió.

“Quizá me dormí sobre el brazo y no me di cuenta”.

“Yo duermo con mi gatita, a veces se ocupa todo el lugar en la cama y yo a veces me pongo de costado y por ahí puede ser que haya pasado algo así”, barajó la bailarina.

