Cuando Gabriela Natalie Atamian se presentó como participante de Cuestión de Peso había revelado que vendía contenido erótico, pero su familia se enteró al mismo tiempo que el resto del público y eso le generó el repudio de sus padres y hermanas.

“En mi casa lo toman como algo muy malo, muy pecaminoso. Se acaban de enterar. Ellos son evangélicos tipo, pero así re ortodoxos. Para ellos es nuevo y encima que se entere toda la gente de la iglesia”, contó Natee en Socios del Espectáculo.

Aunque se indignó de la hipocresía de los feligreses: “Ojo que hay muchos de la iglesia que me compraron contenido, y que me compran siempre. ‘Y después van y lloran ¡Ay, qué hice!’ Encima van y le dicen a mi familia ¿Qué hice mal para que ella sea así?”.

Entonces, detalló: “Mi hermana es pastora. Mi otra hermana está con un hijo de pastores y mis papás están metidos en la congregación de pies a cabeza”.

Al final, Nate aseguró que hasta la “echaron de la casa” familiar, pero que regresó a escondidas para cuidar a su gata sin que lo detectaran.

CÓMO COMENZÓ A VENDER CONTENIDO ERÓTICO EN DÓLARES

Por otra parte, Natee explicó cómo se inició en la comercialización de contenido erótico: “En pandemia una amiga hacía videollamadas y cobrábamos en dólares, pero era todo afuera acá, en Argentina nada”.

“Cobraba 80 dólares por día. Eso fue al principio, después fueron más dólares. O sea, eso era lo que hacía antes, cuando laburaba cuatro días. Pero una vez me pasó que se metió alguien se hizo una cuenta de alguien y se metió alguien que era de acá, y me dice ‘Hola, Nate, ¿cómo estás?’ y yo estaba en bolas. Eran unos chats en vivo porque te facturando cada pedido…”, siguió.

“Después ya dejé de vender videos en vivo empecé a vender fotos que hay en fotos y videos grabados que hacía más guita porque no tenía que estar ahí haciendo caso a lo que otro me pedía”.

“Yo no tengo vergüenza de mostrar mi cuerpo pero obviamente siempre cuando está más flaco es más cómodo. Yo no tengo vergüenza de mostrar mi cuerpo. Aparte es más saludable. Yo igual consigo por canje todo a la lencería y los arneses también mi lencería todo, pero claro me los hacen a medida”, justificó Natee su ingreso a Cuestión de Peso.

