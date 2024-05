La opinión de Guillermo Francella respecto del gobierno de Javier Milei despertó feroces críticas de colegas actores, y Florencia Peña fue una de las que más salió a bancarlo, a pesar de marcar diferencias.

“Guille es un tipo con el que yo nunca pensé igual”, arrancó en Socios del Espectáculo.

Luego, recordó el éxito televisivo y teatral de Casados con Hijos: “Sin embargo, los mejores laburos de mi vida los hice con él. Es un gran compañero”.

En ese punto, Flor se decepcionó: “Me sorprendió que entráramos en el juego de algo que no nos pertenecía. Nosotros no teníamos que estar discutiendo qué piensa un compañero. Yo lo he sufrido en carrera propia”.

“A mí me han criticado mucho por mis pensamientos. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo lo mismo? No importa dónde estés parado. ¿Cómo no vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a respetar el pensamiento de otro? Mientras ese pensamiento sea respetuoso”, continuó.

“La crítica en general que me hacen a mí tiene más que ver con lo ideológico. Siempre fue lo ideológico. Y yo aprendí a convivir con eso, porque vivo la vida con gente que no piensa como yo”.

CUANDO FLORENCIA PEÑA ESTUVO CANCELADA

Por otra parte, Florencia Peña recordó cuando estuvo cancelada, allá por principios de la década de 2010: “A mí en una época me pasó que no gocé de buena salud por decir lo que pienso”.

“Los productores que siempre me habían llamado me decían perdiste todo, perdiste todo, eras la uno. Porque yo pensé que yo venía de hacer La Niñera, que fue un mega éxito, venía de hacer Casados con Hijos, Sweet Charity, que había sido un mega suceso en el teatro. En un momento pensé que había perdido todo”, lamentó.

Por eso enfatizó: “En ese momento estaba muy expuesta, me hacían muchas operaciones, yo no sabía cómo contrarrestarlas. Yo me banco la crítica. ‘Mira, no me gusta tal programa, no me gusta tal...’ Mientras sea con respeto. Después cuando me machacan sin respeto, sí no me gusta”.

“También me banco a los haters, la gente que no sé quién es del otro lado. Yo tengo nombre, apellido y me la banco”, insistió.

“La que sí me duele y me jode, y es la que le duele también a mi familia, es la operación mentirosa. Es cuando aparecen con operaciones que tienen que ver con tirarme a los leones para que la gente me odie. Y son cosas que no son reales”, cerró Florencia Peña.