Guillermo Francella se mostró a favor de los recortes de Javier Milei y Esteban Lamothe le hizo frente con crudeza. “Con esta incertidumbre de ver cuando termina el goteo y cuando empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas, eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”, había dicho en diálogo con Eduardo Feinmann y Jorge Lanata, en el pase entre ambos programas en Radio Mitre.

En este contexto, tanto Esteban como Nancy Dupláa apuntaron muy fuerte contra Guillermo por apoyar la decisión del Presidente de realizar recortes en el ámbito de la cultura con el fin de minimizar el gasto del estado. Y remarcaron que debería ser más empático con los artistas y trabajadores de la cultura.

“A Francella lo respeto como actor, sé que es una eminencia, una entidad, no solo debe tener mucha plata en su cuenta bancaria, sino que también tiene todo el amor de la gente, eso vale mucho más que toda la plata que tiene. Creo que es muy fácil desde tu departamento decir que esperemos a ver lo que pasa, él lo debe decir porque tiene plata guardada en su banco... Pero hay gente que no puede esperar. Hay gente que va al supermercado y se pone a llorar porque no tiene plata, yo lo veo...”, expresó, contundente, en diálogo con LAM.

ESTEBAN LAMOTHE SE DIFERENCIÓ DE GUILLERMO FRANCELLA

Esteban explicó por qué, a diferencia de Guillermo, él no apoya al gobierno.

“Tendría que tener un poco más de sensibilidad con los colegas...”.

“Yo no creo que Guillermo Francella tenga problema de cargarle nafta a su auto ni para comprar en el supermercado. Yo tampoco tengo problema, pero no salgo a apoyar a un gobierno que se está cagando en el arte de la cultura, creo que él viene de ahí aparte. Se está cagando en eso. Es una idea política, puede opinar, pero me parece que tendría que tener un poco más de sensibilidad con los colegas... Lo que piense políticamente es su problema, lo respeto”, sentenció, con firmeza, remarcando que no está de acuerdo en nada con él, pero sí con Nancy.