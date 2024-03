A cien días del inicio del Gobierno de Javier Milei, el ambiente artístico se declaró en lucha por los recortes que se realizaron en el ámbito de la cultura con el fin de minimizar el gasto del estado, decisión que Guillermo Francella apoyó y por eso fue duramente criticado por algunos colegas.

“Con esta incertidumbre de ver cuando termina el goteo y cuando empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”, había dicho Francella, en diálogo con Eduardo Feinmann y Jorge Lanata, en el pase entre ambos programas en Radio Mitre.

Guillermo Francella

En este sentido, Francella reconoció que las medidas de Milei “eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”. El actor también reconoció que se esperaba que la oposición presentara resistencia al DNU y al tratamiento de la Ley Ómnibus.

UNA ACTRIZ EXPLOTÓ CONTRA GUILLERMO FRANCELLA POR SUS DECLARACIONES SOBRE LOS RECORTES DE JAVIER MILEI

“A cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”, razonó Francella, de 69 años, en referencia a su experiencia con los manejos de los sucesivos gobiernos argentinos. “Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”, manifestó.

A quien le cayeron muy mal estas declaraciones fue a la actriz Julieta Zylberberg (41) que se manifestó “Indignada” en sus redes sociales. “Que indignación”, escribió la ex de Esteban Lamothe, que hizo referencia a la concentración frente al cine Gaumont.

Julieta Zylberberg explotó contra Guillermo Francella en las redes sociales

“Toda una comunidad luchando para no ser arrasada y hay actores pronunciándose a favor de este gobierno anti cultura, anti todo, negacionista”, agregó Julieta, que calificó las declaraciones de Francella como “un papelón”.

