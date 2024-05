En medio de las dudas sobre si volvió a apostar al amor con Rolando Barbano, Marina Calabró reveló que tiene entre sus próximos proyectos escribir un libro.

Así se lo contó a Yanina Latorre en El Observador 107.9: “Te voy a dar una primicia. Vamos a escribir un libro con Alejandro Ripoll. No sé si lo podía contar”, comenzó diciendo Marina, feliz por este nuevo desafío.

“Va a ser sobre la televisión. Va a tener algo de rating”, agregó, en medio de su pase con Yanina Latorre, dando algunas pistas del eje central que tendrá el libro y que espera con ansías poder presentárselo al público en el corto plazo.

“Se va a llamar ‘8′ porque son los ocho personajes claves que generaron algún cambio, alguna mejora, algún aporte en la industria”, cerró la hermana de Iliana Calabró, con una enorme sonrisa plasmada en su rostro.

