Flor de la Ve se quebró en pleno vivo de Intrusos al reivindicar su identidad de género: “A mí cuando yo era chica me decían que por ser así no iba a conseguir nada en la vida”.

“Nunca entendía al principio qué significaba lo que era ‘por ser así' y si te dicen, ¿qué te queda? ¿qué hay después de eso? Mi identidad femenina era algo que desde que tengo uso de razón la tengo”, agregó.

Entonces, la conductora remarcó contundente: “Yo era Florencia, yo quería vestirme de mujer, yo sentía que era una nena, yo pensaba y pienso como una mujer”.

Flor de la Ve en Intrusos.

“¿Cómo construís tu autoestima en un mundo donde te decían que eras una enferma, una perversión? Es la sociedad que lastima. Me costó muchísimos años darme cuenta que sí podía lograr algo en la vida”, sumó.

Así, Flor reveló: “Y un día, después de haber luchado, porque quizás la gente no sabe... yo luché mucho tiempo contra mi sentir, contra lo que era tratando de ocultar, de encajar en una sociedad”.

“Un día dije, basta, me miré al espejo muy triste, pensando en que no podía luchar más contra lo que era. Es como obligar a alguien que sea algo que no es”, explicó en América.

QUÉ DIJO FLOR DE LA VE SOBRE SU FAMILIA Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO

Flor de la Ve habló de la familia que formó junto a Pablo Goycochea: “Después de haber sido ocultada por un montón de otros hombres, conocí una persona que sí estaba orgullosa de estar conmigo”.

“No solamente me enamoré sino que también formé una familia. Cuando me decían que eso era imposible le demostré a todo el mundo que sí, que soy merecedora de tener un trabajo digno, una familia”, cerró.

