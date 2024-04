No es la primera vez que Flor de la Ve piropea a Benjamín Vicuña en Intrusos. Sin embargo, esta vez, su marido, Pablo Goycochea, reaccionó y le mandó un mensaje de WhatsApp mientras estaba en vivo.

Con humor y picardía, Flor contó en el programa de América que anoche se encontró de casualidad con el actor chileno en el teatro. Ambos fueron a ver Mejor no decirlo, la obra que protagonizan Mercedes Morán e Imanol Arias. Y a su esposo no le hizo mucha gracia.

“Me encontré con un hombre. Fue lo mejor que me pasó en la noche. Estaba en el teatro”, dijo Flor, jugando con el misterio.

Y continuó: “Yo venía caminando distraída y me lo choco. Me dice ‘tanto tiempo’. Era Benjamín Vicuña. Estaba divino”.

“Me cae súper (Benjamín). Es tan amoroso. No le conté a Pablo que me lo había cruzado. Espero que no esté mirando. Me alegró la noche”, bromeó Flor de la Ve en vivo.

EL PÍCARO MENSAJE DE PABLO GOYCOCHEA A FLOR DE LA VE POR SUS HALAGOS A BENJAMÍN VICUÑA

Del otro lado de la pantalla, Pablo Goycochea estaba mirando y no tardó en mandarle un mensaje de WhatsApp a su esposa, quien lo mandó al frente sin filtros.

“Perdón que estoy tentada. Me mandó un mensaje mi marido. Lo primero que me dice es ‘tomá Vicuña’”, contó De la Ve, con picardía.

Picante, Flor chicaneó a Pablo: “Le dije que iba a mostrar el mensaje al aire. Y él me dijo ‘hacelo’. Si vos me autorizás... Pero no, no lo voy a hacer”.

Risueña, la conductora de Intrusos concluyó el inesperado memento poniendo en escena a la China Suárez, expareja de Benjamín. “Hice un chiste. Tampoco vamos a pensar que, si yo me lo encuentro a Vicuña en París, sola, haría algo. Yo no soy la China”, expresó Flor.

Filosa, Laura Ubfal acotó: “Tipo Icardi con la China”. Y Pampito, sin mencionar explícitamente a Pampita, cerró: “En un motorhome”.